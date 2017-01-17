"Минсоцзащиты: с инвалидов после перерасчёта удерживают излишне выплаченные суммы компенсации..."

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Министерство социальной защиты Амурской области прокомментировало информацию о беспокойстве инвалидов, которые жалуются на проблемы с выплатами льгот на оплату коммунальных услуг. Специалисты говорят – граждане, в том числе инвалиды, стали получать их в объёме, соответствующем их фактическим расходам на оплату ЖКХ.

Гражданин может потреблять коммунальные услуги в том объёме, который ему необходим, как меньше нормативов потребления, так и больше. Всё зависит от индивидуальных потребностей. Но размер предоставляемой ему льготы будет компенсировать не более 50 % стоимости коммунальных услуг, потребленных в пределах нормативов потребления.

В заметке Амур.инфо говорилось о жалобе благовещенских супругов Спасских. Инвалиды не могут понять, почему не досчитались положенных льгот. В амурском минсоцзащиты говорят, что уменьшение размера выплат у супругов связано с тем, что в текущем году начисление ежемесячной социальной выплаты (ЕСВ) производится им исходя из фактических объемов потребляемых коммунальных услуг, которые меньше нормативов потребления. В 2016 году коммунальные услуги потреблялись супругами Спасскими также в объёме меньше нормативных величин, выплачиваемая ЕСВ компенсировала более 50 % их фактических расходов на оплату коммунальных услуг. В связи с этим за 2016 год сложились излишне выплаченные суммы ЕСВ, которые теперь удерживаются из последующих назначений.

Как поясняют специалисты министерства, для того, чтобы гражданину определить размер полагающейся ему выплаты в части коммунальных услуг, ему нужно определить 50 % от фактически произведённого им платежа, если коммунальные услуги потреблялись в объёме меньше нормативов потребления. Если услуги потреблены в объёме, превышающем нормативные величины, размер ежемесячной социальный выплаты (ЕСВ) определяется как 50 % произведения норматива потребления и тарифа на коммунальную услугу. Нормативы утверждены постановлением правительства Амурской области.

В июле 2015 года в федеральном законодательстве произошли изменения, касающиеся предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Право граждан отдельных категорий на льготы по оплате ЖКХ-услуг была определено как право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Также определено, что предоставляемая гражданам льготных категорий компенсация платы за коммунальные услуги должна рассчитываться исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определённого по показаниям приборов учёта, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке.

Таким образом, по закону компенсация на оплату коммунальных услуг, выплачиваемая гражданам отдельных категорий (в том числе, инвалидам), не должна превышать 50 % их фактических платежей за коммунальные услуги, определённых исходя из показаний приборов учёта, но не более нормативов потребления.

До внесения указанных законодательных изменений выплачиваемая инвалидам и иным категориям граждан ежемесячная социальная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЕСВ) не сравнивалась с их фактическими расходами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер ЕСВ в части платы за коммунальные услуги определялся как 50 % от произведения норматива потребления каждой коммунальной услуги и соответствующего тарифа. Нормативы потребления коммунальных услуг достаточно высоки, и, как правило, граждане потребляют услуги в объеме, меньшем нормативов. Поэтому выплачиваемые гражданам суммы ЕСВ зачастую компенсировали намного больше, чем 50 % их фактических расходов.

С января 2016 года во исполнение норм федерального законодательства органами социальной защиты населения производится сравнение выплаченных гражданам сумм ЕСВ с их фактическими расходами на оплату жилищно-коммунальных услуг, сведения о которых передаются поставщиками коммунальных услуг.

Если 50 % фактических расходов на оплату коммунальных услуг, потребленных гражданином, меньше суммы выплаченной ему единовременной социальной выплаты, производится перерасчёт ЕСВ.

Излишне выплаченные суммы ЕСВ, определённые в результате перерасчёта, удерживаются из последующих выплат до полного погашения.

«Гражданину изначально была выплачена ЕСВ в части платы за холодное водоснабжение в размере 54,32 рубля. Данная величина была определена как 50 % стоимости 4,4 кубометра холодной воды (норматив потребления). Согласно сведениям, представленным поставщиком данной коммунальной услуги, фактические расходы гражданина на оплату холодной воды составили 56,78 рубля. Исходя из требований федерального законодательства, размер ЕСВ должен составлять не более 50 % от фактических расходов гражданина, то есть ЕСВ должна была быть выплачена в размере 28,39 рубля (50 % от 56,78 рубля), а фактически выплаченная ЕСВ компенсировала 95,7 % расходов гражданина. Разница между двумя величинами – 25,39 рубля (54,32 рубля – 28,39 рубля) и является излишне выплаченной суммой. Эта сумма будет вычтена из ЕСВ, причитающейся к выплате гражданину в последующем периоде», – отмечают в минсоцзащиты.

Если потребление гражданином коммунальных услуг превысит нормативные величины, например, гражданином будет потреблено 5 кубометров холодной воды, расходы на оплату объёма, потреблённого сверх норматива (0,6 куб.м.), компенсироваться не будут, так как федеральное законодательство ограничивает размер компенсации нормативами потребления коммунальных услуг. В этом случае гражданин получит максимально возможную сумму ЕСВ (в приведённом примере в части оплаты холодной воды – 54,32 рубля).

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#жизнь #закон

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