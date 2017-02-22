Силуанов: рубль переукреплён на 10-12 %

Фото: РИА Новости

Реальный фундаментальный курс рубля к доллару должен быть ниже на 10-12 %. Такое мнение выразил журналистам в кулуарах G20 глава Минфина России Антон Силуанов. «Считаю, что рубль переукреплён от фундаментальных значений где-то на 10-12 %», – передаёт слова министра ТАСС.

По мнению главы ведомства, вполне возможным достижение уровня инфляции в 4 % к концу 2017 года.

«Мы имеем сейчас 4,4 % инфляцию накопленную. Поэтому есть все основания говорить, что уровень 4 % инфляции вполне реалистичен на конец текущего года. Во всяком случае, если никаких изменений у нас серьёзных не произойдет», – пояснил Силуанов.

Глава ведомства также уточнил, что Минфин не заинтересован в уменьшении инфляции ниже этого показателя, если не будет возможности удерживать этот результат длительное время. «Нам не нужно, чтобы она была ниже, потом – выше. Мы должны создавать предсказуемые условия работы», – подчеркнул министр финансов, напомнив, что на инфляцию оказывают влияние многие факторы, в том числе прогноз урожая, курс рубля, цены на нефть в нынешнем году.

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