Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:30 0

Силуанов: рубль переукреплён на 10-12 %

Силуанов: рубль переукреплён на 10-12 %
Фото: РИА Новости

Реальный фундаментальный курс рубля к доллару должен быть ниже на 10-12 %. Такое мнение выразил журналистам в кулуарах G20 глава Минфина России Антон Силуанов. «Считаю, что рубль переукреплён от фундаментальных значений где-то на 10-12 %», – передаёт слова министра ТАСС.

По мнению главы ведомства, вполне возможным достижение уровня инфляции в 4 % к концу 2017 года.

«Мы имеем сейчас 4,4 % инфляцию накопленную. Поэтому есть все основания говорить, что уровень 4 % инфляции вполне реалистичен на конец текущего года. Во всяком случае, если никаких изменений у нас серьёзных не произойдет», – пояснил Силуанов.

Глава ведомства также уточнил, что Минфин не заинтересован в уменьшении инфляции ниже этого показателя, если не будет возможности удерживать этот результат длительное время. «Нам не нужно, чтобы она была ниже, потом – выше. Мы должны создавать предсказуемые условия работы», – подчеркнул министр финансов, напомнив, что на инфляцию оказывают влияние многие факторы, в том числе прогноз урожая, курс рубля, цены на нефть в нынешнем году.

Просмотров всего: 80

#экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 10

Амурские сельхозпредприятия, не обеспечившие достойную зарплату сотрудникам, лишатся субсидий
В России и мире

Forbes назвал имена богатейших россиян
Экономика 35

Росстат: промышленное производство в России в феврале снизилось на 2,7 %
В России и мире 3

ВЦИОМ: число россиян, которых огорчают санкции, уменьшилось в два раза