Сильный ветер и немного снега: прогноз погоды в Амурской области на 22 марта

В Амурской области 22 марта установится переменная облачность, местами ожидаются слабые осадки в виде снега и мокрого снега, днем пойдет снег с дождем. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, в отдельных районах порывы достигнут 14 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит минус 4-9 градусов, местами она понизится до минус 14-19. Днем термометры покажут плюс 3…8 градусов, местами – от нуля до плюс 5.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4-6 градусов, днем – плюс 4…6, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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