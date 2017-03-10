Благовещенский концерт Amur Jazz Band и Ирины Бабичевой переносится на 25 марта

Концерт оркестра Amur Jazz Band и джазовой певицы Ирины Бабичевой, запланированный в Благовещенске на 23 марта, не состоится. Вместо него зрителей приглашают на расширенную программу концерта 25 марта.

Выступление 23 марта должно было состояться в 18:30 в Амурской областной филармонии, но было отменено по техническим причинам. 25 марта в 18:00 в филармонии любителям джаза представят расширенную программу концерта. Вместе с Amur Jazz Band и Ириной Бабичевой в ней примет участие пианист Илья Лушников.

Горожане, которые купили билет на выступление, могут занять любое понравившееся место в той же ценовой категории. Для этого нужно обратиться в Городской дом культуры с 09:00 до 18:00. Крайний срок – 23 марта, 18:30. Также это можно сделать 23 марта с 15:00 до 18:30 в кассе Амурской областной филармонии. При желании, можно вернуть полную стоимость билета.

Телефон для справок: 46-26-54.

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