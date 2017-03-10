Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:55 0

Благовещенский концерт Amur Jazz Band и Ирины Бабичевой переносится на 25 марта

Благовещенский концерт Amur Jazz Band и Ирины Бабичевой переносится на 25 марта

Концерт оркестра Amur Jazz Band и джазовой певицы Ирины Бабичевой, запланированный в Благовещенске на 23 марта, не состоится. Вместо него зрителей приглашают на расширенную программу концерта 25 марта.

Выступление 23 марта должно было состояться в 18:30 в Амурской областной филармонии, но было отменено по техническим причинам. 25 марта в 18:00 в филармонии любителям джаза представят расширенную программу концерта. Вместе с Amur Jazz Band и Ириной Бабичевой в ней примет участие пианист Илья Лушников.

Горожане, которые купили билет на выступление, могут занять любое понравившееся место в той же ценовой категории. Для этого нужно обратиться в Городской дом культуры с 09:00 до 18:00. Крайний срок – 23 марта, 18:30. Также это можно сделать 23 марта с 15:00 до 18:30 в кассе Амурской областной филармонии. При желании, можно вернуть полную стоимость билета.

Телефон для справок: 46-26-54.

Просмотров всего: 282

#концерты #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 3

«Ровесники» готовятся масштабно отпраздновать 50-летие
Культура 2

Концерт «Ночных снайперов» в Благовещенске: горожан просят проверить свои билеты
Общество 1

Благовещенцы в подвале смотрели необычный моноспектакль
Культура 2

Женский хор областной филармонии окунул зрителей в мир очарования