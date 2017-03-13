Пожилой благовещенец умер на китайском курорте

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Пожилой житель Благовещенска скончался в китайском курортном городе Санья. Мужчине внезапно стало плохо на пляже, и помочь ему не смогли. Кроме того, возникли проблемы с транспортировкой тела в Россию, сообщает ГТРК «Амур».

Возрастная благовещенская пара отправилась в Санья, чтобы навестить проживающую там дочь и отдохнуть на море. В один из дней у отца семейства случился приступ на пляже. При этом он не страдал какими-либо серьёзными заболеваниями. Скорая помощь ехала очень долго, а работа прибывших медиков вызвала массу вопросов, говорит дочь мужчины Екатерина Реснянская.

«Он просто нуждался в уколе, хотя бы какой-то укол от сердца надо было сделать. А они какую-то воду ему поставили, и сколько мы там ехали (5 или 8 минут) – эта капельница дошла до сердца, и оно у него просто разорвалось. У них не было в машине шокера даже завести сердце, они в больнице два часа его долбили руками. Они не помогли», – вспоминает Екатерина.

После случившегося семья столкнулась с бюрократической волокитой в оформлении свидетельства о смерти и других документов. Кроме того, с амурчан потребовали деньги китайские медики: за работу скорой помощи – почти 20 тысяч рублей, за пребывание тела в морге – почти 3,5 тысячи рублей в сутки.

Пока не получается договориться о транспортировке тела на родину. Переговоры по этому вопросу ведутся уже пять дней. Цена вопроса может оказаться очень большой – один миллион рублей.

Потерявшие родного человека женщины надеются на скорейшее разрешение ситуации.

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