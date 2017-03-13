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Пожилой благовещенец умер на китайском курорте

Пожилой благовещенец умер на китайском курорте
Фото: best.aviasovet.ru

Пожилой житель Благовещенска скончался в китайском курортном городе Санья. Мужчине внезапно стало плохо на пляже, и помочь ему не смогли. Кроме того, возникли проблемы с транспортировкой тела в Россию, сообщает ГТРК «Амур».

Возрастная благовещенская пара отправилась в Санья, чтобы навестить проживающую там дочь и отдохнуть на море. В один из дней у отца семейства случился приступ на пляже. При этом он не страдал какими-либо серьёзными заболеваниями. Скорая помощь ехала очень долго, а работа прибывших медиков вызвала массу вопросов, говорит дочь мужчины Екатерина Реснянская.

«Он просто нуждался в уколе, хотя бы какой-то укол от сердца надо было сделать. А они какую-то воду ему поставили, и сколько мы там ехали (5 или 8 минут) – эта капельница дошла до сердца, и оно у него просто разорвалось. У них не было в машине шокера даже завести сердце, они в больнице два часа его долбили руками. Они не помогли», – вспоминает Екатерина.

После случившегося семья столкнулась с бюрократической волокитой в оформлении свидетельства о смерти и других документов. Кроме того, с амурчан потребовали деньги китайские медики: за работу скорой помощи – почти 20 тысяч рублей, за пребывание тела в морге – почти 3,5 тысячи рублей в сутки.

Пока не получается договориться о транспортировке тела на родину. Переговоры по этому вопросу ведутся уже пять дней. Цена вопроса может оказаться очень большой – один миллион рублей.

Потерявшие родного человека женщины надеются на скорейшее разрешение ситуации.

Просмотров всего: 4245

#жизнь #Китай #происшествия

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Tosha

    Tosha
    6 часов назад

    там нет крематория?

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    6 часов назад

    как бы рашку не хаяли, но ни в одной другой стране ты нафиг никому не нужен...

  • STERN

    STERN
    6 часов назад

    Bonyfacii

    как бы рашку не хаяли, но ни в одной другой стране ты нафиг никому не нужен...



    ...без медицинской страховки и полиса добровольного медицинского страхования, то да.

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Bonyfacii

    как бы рашку не хаяли, но ни в одной другой стране ты нафиг никому не нужен...



    за границей, а тем более в китае, очень красивая этикетка, а под ней ничем не лучше своего

  • РАМ

    РАМ
    5 часов назад

    Вчера умер великий Давид Петрович Рокфеллер, ушел от нас на 102 году жизни.... Теперь клан Ротшильдов точно не даст покоя миру. Аминь

  • STERN

    STERN
    5 часов назад

    .....пребывание тела в морге – почти 3,5 тысячи рублей в сутки....

    А у нас в морге на Кузнечной 600 в сутки, если тело не вскрывают.

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    STERN

    .....пребывание тела в морге – почти 3,5 тысячи рублей в сутки....

    А у нас в морге на Кузнечной 600 в сутки, если тело не вскрывают.



    Предлагаешь иногородним вместо гостиницы?

  • Аксюта

    Аксюта
    4 часа назад

    Не нужен нам берег турецкий и ... даже Санья не нужна. Ужас- ужасный... Никогда не понимала почему наш народ может восхищаться Китаем, мне там первое, что бросается в глаза, при всём их хваленом уровне экономического роста, бедность простого народа, то как они живут и работают.

  • god_save_the_queen

    god_save_the_queen
    3 часа назад



    за границей, а тем более в китае, очень красивая этикетка, а под ней ничем не лучше своего



    для кого-то Китай - это красивая этикетка?

  • Евгений Гончаров

    Евгений Гончаров
    3 часа назад

    Когда я выезжал в Китай, предупреждал родных: "Кремировать по месту смерти".

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