Робби Уильямс готов выступить на «Евровидении» за Россию

Фото: Hello.ru

Популярный британский певец Робби Уильямс признался, что хотел бы представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом он рассказал во время беседы и прогулки с ведущим программы «Пусть говорят» Первого канала Андреем Малаховым, передаёт «Российская газета».

«Я обожаю “Евровидение”. Понимаю, что оно идёт три часа, и только избранные могут его досмотреть, сконцентрироваться на просмотре. Ведь там все так красочно, такое грандиозное шоу!», – признался певец, после чего сделал неожиданное заявление:

«Я бы хотел представлять Россию на “Евровидении” – я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе!».

Как отмечает издание, самый популярный поп-певец Великобритании знает о нашей стране не понаслышке. В каждом мировом турне он обязательно посещает Россию. Также он немало выступал на корпоративах у российских олигархов.

Недавний хит Уильямса Party Like A Russian («Веселись как русский») стал первым синглом его альбома осени 2016 года Heavy Entertainment Show.

«Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Россию в этом году представит Юлия Самойлова – ей предстоит выступить во втором полуфинале, назначенном на 11 мая.

Как сообщало Амур.инфо, Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете въезда в страну Юлии Самойловой. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

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