В мае в Благовещенск придут «Саратовские авиалинии»

Фото: ato.ru

С мая в аэропорту Благовещенска начнет работу авиакомпания «Саратовские авиалинии». Она будет выполнять рейс, который свяжет Красноярск и Благовещенск, а также столицу Приамурья и Владивосток.

Авиарейс по направлению Красноярск – Благовещенск – Владивосток будет выполняться с 26 мая по 27 октября 2017 года, по пятницам. Для этих целей «Саратовские авиалинии» будут использовать самолет Ан-148 вместимостью 83 места в эконом-классе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

Как ранее сообщало Амур.инфо, летом из Благовещенска также можно будет улететь в Бэйдайхэ и Сеул. А вот летние рейсы на Пхукет Таиланда выполняться не будут.

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