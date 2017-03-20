В Южном Судане рухнул и загорелся самолёт: все находившиеся на борту выжили

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В аэропорту города Вау в Южном Судане потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-26. На борту находились 44 человека, по счастливой случайности, всем им удалось выжить, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. ЧП произошло в понедельник, в 650 километрах к северо-западу от столицы страны.

В результате падения воздушного судна травмы получили по меньшей мере 37 человек. Все они доставлены в больницу, где им была оказана первая помощь.

Самолёт совершал внутренний перелёт из Джубы в Вау. Лайнер рухнул на взлётно-посадочную полосу и загорелся. Всех людей успели эвакуировать. В результате пожара фюзеляж практически полностью выгорел, осталась только хвостовая часть.

Причины происшествия выясняются.

South Supreme Airlines является южносуданской авиакомпанией, которая начала свою работу в сентябре 2013 года.

Последняя крупная авиакатастрофа произошла в Южном Судане осенью 2015 года. Тогда при вылете из Джубы упал транспортный самолёт Ан-12. Погибли 36 человек, в том числе экипаж в составе пяти граждан Армении и одного – России. Выжить в той катастрофе удалось лишь двоим.

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#происшествия #транспорт

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