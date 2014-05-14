Глава Белогорска обеспокоен состоянием дамбы в районе поселка Остров Старица

Фото: 28.mchs.gov.ru

Глава Белогорска Станислав Мелюков обследовал дамбу на реке Томь в районе поселка Остров Старица. На месте состоялось выездное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Белогорска. Как было сказано, сейчас большая часть дамбы, прилегающая к жилым строениям поселка, значительно подмыта течением реки.

Береговая линия в этом месте укреплялась силами муниципалитета и военнослужащих в течение последних лет. Общая протяженность дамбы сейчас составляет около полутора километров. Летом 2016 года искусственное сооружение из мешков и песка спасло поселок Остров Старица от полного затопления.

«Вопрос очень сложный. После выездного совещания пришел к выводу, что ежегодное укрепление береговой линии в районе парка им. Котовского и трубы очистных сооружений мешками с песком – это не решение вопроса», – цитирует Станислава Мелюкова пресс-служба властей Белогорска.

С его слов, сейчас администрация города прорабатывает вопрос о юридическом закреплении однопроцентной зоны подтопления.

«У берегоукрепления Томи должно быть комплексное решение, к которому должны подключаться и федерация, и субъект, и муниципалитет», – считает Мелюков.

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#Белогорск #городская власть #наводнение

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