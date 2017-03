Старейший миллиардер на планете Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни

Фото: istihbaratsahasi.wordpress.com

Старейший на планете миллиардер, известный американский банкир Дэвид Рокфеллер умер в США на 102-м году жизни. Это случилось утром в понедельник, 20 марта. Печальную новость сообщил представитель семьи магната Фрейзер Сайтел, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на газету The New York Times.

По словам Сайтела, миллиардер ушёл из жизни во сне в своём доме в Покантико Хилс.

По данным Forbes, на сегодняшний день состояние Дэвида Рокфеллера составляет 3,3 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших людей на планете, по версии журнала, он занимал 581-е место.

Внук легендарного нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера, Дэвид Рокфеллер родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. В 1936 году он окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1940 году защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В 1942-м Дэвид Рокфеллер поступил рядовым на военную службу, дослужился до звания капитана. После войны работал в Chase Manhattan Bank, президентом которого стал в 1961 году. В апреле 1981 года ушёл в отставку в связи с достижением предельно допустимого возраста для данной должности.

Дэвид Рокфеллер известен как один из первых и наиболее влиятельных идеологов глобализма и неоконсерватизма. Ему приписывается фраза, предположительно сказанная им на заседании Бильдербергского клуба в Баден-Бадене, Германия, в 1991 году:

«Мы благодарны The Washington Post, The New York Times, журналу Time и другим выдающимся изданиям, руководители которых почти сорок лет посещали наши встречи и соблюдали их конфиденциальность. Мы были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства, если бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов. Но в наше время мир искушённее и готов шагать в сторону мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, несомненно, предпочтительнее национального самоопределения, практиковавшегося в былые столетия».

Рокфеллер много тратил на благотворительность. Так, в ноябре 2006 года газета The New York Times оценила общий размер сделанных им пожертвований в сумму более 900 миллионов долларов. Двумя годами позже Дэвид Рокфеллер пожертвовал 100 миллионов долларов Гарвардскому университету, что стало одним из крупнейших частных пожертвований за всю историю учреждения.

