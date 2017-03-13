В РФ собираются чипировать осетрину и черную икру: обзор прессы

Фото: snimki.xyz

Уменьшается количество россиян, находящих деньги на первый взнос по ипотеке; комиксы по популярности обгоняют литературу; россияне снизили до минимума покупку обуви; строителя тюремного здания «Кресты-2» задержали за растрату – об этом и не только в сегодняшнем обзоре прессы, который подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Начинается обзор с «Амурской правды», где рассказывается о том, что в области стартовало строительство моста в Китай. В скором времени на российском берегу забьют первые сваи. А буквально в позапрошлом обзоре Павел Савинкин рассказывал о том, что китайская сторона первые сваи уже забила. Но все же знают добрую русскую поговорку: форсируешь работы – людей насмешишь. Мостовики из Поднебесной утопили строительный кран.

Очень интересно

Еще газета пишет о том, что архаринское село Ядрино теперь будет обслуживать скорая из Облучья, а не из Архары, поскольку до райцентра от села 100 километров, а до поселка, находящегося на территории ЕАО – всего 6 километров.

Еще пишут о том, что на Сахалине задержаны бывшие амурские чиновники.

Ну а еще о том, что святитель Иннокентий, приехав на Аляску, убедил 2 000 аборигенов принять крещение и построил 81 храм. Получается в среднем – один храм на 25 новообращенных.

Напишут же такое

В «Российской газете» пишут о том, что все меньше жителей страны находят деньги на стартовый взнос по ипотеке.

И еще о том, что строителя тюремного здания «Кресты-2» задержали за растрату. Получается, для себя строил, но не успел…

Еще обозреватель обращает внимание читателей на статью о том, почему комиксы становятся популярнее настоящей литературы. Между прочим, еще в начале прошлого века американский инженер Бринтон предсказал тенденцию к видеоинформировавнию. Материал называется «Не веселые картинки». «Ну да, какое же веселье смотреть на картинку, как студент убивает старуху-процентщицу!» – усмехается Павел Андреевич.

Не пропусти

Из материалов «для души» можно прочесть колонку Андрея Максимова. Автор, отталкиваясь от печального факта – продажи квартиры, в которой в свое время обретался писатель Бунин – рассуждает о том, почему миф для обывателя важнее исторических фактов. Например, мифологизированного Наполеона знают все, а его победителя при Ватерлоо – единицы. Или: о том, что Сальери отравил Моцарта, ни у кого не вызывает сомнений, а о том, что это неправда – знают немногие. Прочесть стоит.

Также в номере

Еще газета пишет о том, что зарплаты врачей растут лишь в официальных сводках Росстата. Впрочем, здесь ничего нового.

Еще пишут том, что россияне снизили до минимума покупку обуви, и это объяснимо: в разношенной – удобнее.

А еще о том, что вслед за кожаными изделиями и мехами в стране начнут маркировать специальными чипами осетрину и черную икру! Представляете, как взлетит цена икры, если начнут чипировать каждую икринку?!

На посошок

«Комсомольская правда» продолжает публикацию романа «Тайна трех государей». Можно дождаться конца публикаций и прочесть всё разом, можно читать по мере выхода газеты. Павел Андреевич поступил следующим образом: скачал книгу на ридер и уже прочитал. Вот сейчас возьмет и скажет, в чем на самом деле эта самая тайна! Да ладно, не будет он.

Зато сообщает, что в россиянах от коренных русских – только 16 процентов! А всё остальное – это белорусы, финны, венгры, татары (недаром поговорка существует: поскреби русского, обнаружишь татарина!) и даже индейцы Северной Америки.

Правда, так до сих пор так и не выяснено, кто ж такие «коренные русские».

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#СМИ

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