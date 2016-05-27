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Сегодня, 10:23 0

Амурчане предложили более 20 вариантов имени для нового белогорского сквера

Амурчане предложили более 20 вариантов имени для нового белогорского сквера
Фото: belogorck.ru

На официальном сайте администрации Белогорска продолжается акция, в рамках которой всем желающим предлагают придумать имя для нового городского сквера. За три дня со старта акции амурчане предложили более 20 вариантов названия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», площадь пока безымянного сквера чуть более гектара. Располагается он за зданием городской администрации, со стороны улицы Гагарина и Центра занятости населения. Для того чтобы предложить свой вариант, нужно посетить раздел на главной странице официального сайта властей Белогорска «Имя скверу», затем заполнить специальную форму.

Как сообщает пресс-служба властей города, среди вариантов «сквер имени Юрия Гагарина», «Александровский сквер», «Зеленый», «Крымский скверик», «Крымский островок», «Солнечная поляна», «Народный», «Молодежный», «Центральный», «Весенний», «Добрый», «сквер имени Пушкина», «Парковый» и «Тихий сквер».

Предложения от жителей Амурской области будут приниматься до 1 апреля.

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#Белогорск #жизнь #интернет

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