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Правительство Сахалина: Кузьменко и Муленкова действовали в рамках полномочий

Правительство Сахалина: Кузьменко и Муленкова действовали в рамках полномочий

Сахалинские власти считают, что задержанные чиновники действовали в соответствии с должностными регламентами и в пределах своих полномочий. Правительство региона сообщает, что оно открыто для взаимодействия с органами, ведущими предварительное следствие по уголовному делу в отношении руководителей одного из министерств. Как сообщало Амур.инфо, 20 марта задержаны Михаил Кузьменко и Тамара Муленкова.

«Позиция правительства Сахалинской области, озвученная ранее в части оценки действий министра земельных и имущественных отношений региона, в полной мере распространяется и на должностных лиц министерства сельского хозяйства. Руководители министерств действовали в соответствии с должностными регламентами и в пределах своих полномочий», – заявил директор государственно-правового департамента правительства Сахалинской области Павел Сиваконов.

В комментарии по ситуации сказано: «Бюджетные средства, в том числе предоставленные в качестве займа, использовались в соответствии с их целевым назначением – для строительства ферм. Впоследствии заём был возвращен в полном объёме. В связи с чем никакого ущерба бюджету области нанесено не было».

Отмечается, что принятие руководителями отрасли управленческих решений по предоставлению сельскохозяйственному предприятию заёмных средств позволило начать реализацию масштабных и столь необходимых региону проектов в молочном и мясном животноводстве, чтобы переломить ситуацию с низкой эффективностью работы в аграрной сфере, складывающуюся в Сахалинской области в течение 25 лет.

«Органы исполнительной власти Сахалинской области максимально открыты для работы с органами, осуществляющими предварительное следствие по уголовному делу. Выявление даже формальных нарушений в деятельности министерств не будет скрываться, а станет предметом самой тщательной проверки», – сказал директор государственно-правового департамента правительства Сахалинской области Павел Сиваконов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», накануне в Южно-Сахалинске задержали министра сельского хозяйства Сахалинской области Михаила Кузьменко и его заместителя Тамару Муленкову. Оба – выходцы из Амурской области.

По данным ИА Sakh.com, мера пресечения Кузьменко и Муленковой ещё не избиралась. Они находятся в изоляторе временного содержания в Южно-Сахалинске. Их задержали 20 марта и сразу предъявили обвинение в рамках возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий».

Следствие уточняет, в чем они выразились: в 2015 году коммерческой фирме «Грин-Агро» был перечислен заём в размере более 1 миллиарда рублей, предназначавшийся на строительство животноводческой фермы в Троицком и выделенный в виде целевой субсидии совхозу «Южно-Сахалинский». По версии следствия, как пишет СМИ, эти деньги год были на счету у коммерческой компании под минимальный процент (0,5 % годовых), но не использовались на реализацию проекта. Решение об этом якобы принимала министр имущественных отношений Елена Гах в паре с Михаилом Кузьменко и его подчиненной.

В отношении Гах возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, связанное с одним из крупных сельскохозяйственных проектов региона.

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#Дальний Восток #закон #областная власть

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    1 час назад

    Ну вот, а вы все сетовали на их непорядочность

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Дык не виноватые чёли оне?

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Давайте уже все новости Сахалина выкладывайте, а то в АО ничего интересного не происходит

  • Cardan

    Cardan
    44 минуты назад

    Я вобще не понимаю зачем нам новости какого то Сахалина??? Кому это нужно??? Ну уехали... ну вкисли и пусть гниют там... их палкой никто не гнал туда, сами уехали сами напоролись.

    Они думали что там у кощея рай?

  • лань

    лань
    44 минуты назад

    ха что за следственные органы такие не компетентные на Сахалине,странно...

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    41 минута назад

    да пусть дуплятся,

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