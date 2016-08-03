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В России остановлена рекламная кампания жвачек с сомнительными надписями

В России остановлена рекламная кампания жвачек с сомнительными надписями

Компания Wrigley приняла решение остановить в России рекламную кампанию жвачек «Правда или действие». Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске жвачка с сомнительными надписями на упаковке взволновала общественность.

Производители жвачки предлагают покупателям сыграть в игру «Правда или действие». Обычно в нее играют в большой копании. Суть в том, что человек выбирает – будет он выполнять какое-либо задание, то есть «действие», или же выберет «правду» и честно ответит на вопрос, который ему задаст оппонент.

На упаковках жвачки напечатали различные задания и вопросы для игры. Однако часть из них вызвала возмущение благовещенцев. Так, на одной из упаковок указан вопрос: «Что точно нужно успеть сделать перед смертью? Поделись ответом в сети». И следом идет задание: «Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи. Выложи его в сеть. Брось вызов друзьям».

Горожане сочли, что это может быть опасно. Тем более что среди детей набирают популярность игра «Синий кит» и группы смерти. Ситуация возмутила и некоторых общественников.

В Ставропольском крае такую жвачку решили временно убрать с прилавков магазинов.

Как сообщает РБК со ссылкой на заявление Wrigley, рекламная акция была остановлена после звонков потребителей на горячую линию компании. Официальных обращений органов власти в Wrigley не было.

«Мы не контактировали с госорганами, тем не менее мы пообщались лично с каждым потребителем, позвонившим на горячую линию, и разделяем их озабоченность и беспокойство. Являясь социально ответственной компанией и несмотря на полное соответствие продукта стандартам качества, мы немедленно приняли решение об остановке данной кампании», – цитирует компанию РБК.

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#жизнь #торговля

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