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Осенью этого года Трамп станет 9-кратным дедом

Осенью этого года Трамп станет 9-кратным дедом
Фото: dailymail.co.uk

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 марта, поздравил своего сына Эрика Трампа и его супругу Лару, которые ожидают появления на свет своего первенца в сентябре. Таким образом, осенью этого года миллиардер станет дедом в девятый раз, сообщает «Интерфакс».

«Поздравляю вас, Эрик и Лара! Я очень рад за вас обоих. Я счастлив объявить то, что у нас в сентябре появится новый член семьи Трампов», – написал президент Соединённых Штатов в Twitter.

По информации американского издания People, у 33-летних Эрика и Лары должен родиться мальчик. «Мы узнали об этом в мой день рождения, 6 января, что было довольно здорово», – цитирует издание слова сына президента. Лара в свою очередь отметила, что совершенно не волнуется из-за того, что скоро впервые станет мамой. «Я всегда понимала, что хочу детей», – заявила она.

Супруги изначально планировали назвать новорождённого Чарли, но отказались от этой идеи из-за того, что ранее так уже назвали свою собаку, передаёт ТАСС.

33-летний Эрик Трамп – младший сын миллиардера от первой жены Иваны. В 2014 году он женился на своей давней подруге – телевизионном продюсере Ларе Юнаске. У брата Эрика – Дональда-младшего и его супруги Ванессы пятеро детей, а у дочери Трампа Иванки и её мужа Джареда Кушнера – трое.

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#дети #жизнь #политика #США

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