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На севере мокрый снег: прогноз погоды в Амурской области на 21 марта

На севере мокрый снег: прогноз погоды в Амурской области на 21 марта
Фото: funstories.lol

21 марта, во вторник, в Амурской области переменно облачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит в течение дня 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров. Температура воздуха составит 1…6 градусов выше нуля.

Местами по северу возможны слабые осадки в виде мокрого снега, снега. Порывы северо–западного ветра местами будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Благовещенске осадков не ожидается. Северо-западный ветер разовьет скорость до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха будет тержаться в пределах 3…5 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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