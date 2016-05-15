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Сегодня, 10:21 9

Украинские силовики хотят запретить Самойловой ехать на «Евровидение»

Украинские силовики хотят запретить Самойловой ехать на «Евровидение»
Фото: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение 2017» Юлии Самойловой. Об этом заявил глава украинских силовиков Василий Грицак, передаёт РИА Новости.

Причина – посещение россиянкой Крыма в 2015 году.

«Она не просто посещала Крым, она ещё и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины, и власти, и евроатлантической интеграции. Моя позиция чёткая, я считаю, что она не должна приезжать на Украину», – подчеркнул глава СБУ, добавив, что закон должен быть один для всех.

При этом чиновник отметил, что окончательное решение по поводу Самойловой ещё не принято.

Отец российской исполнительницы Олег Самойлов, узнав о возможном запрете въезда дочери на Украину, назвал это нечестным приёмом. Папа Юлии заверил, что их семья обязательно отправится в Киев, чтобы поддержать дочь на конкурсе.

Ранее в Кремле исключили возможность замены Самойловой на другого исполнителя.

Музыкальный конкурс «Евровидение 2017» пройдёт в этом году в Киеве. В мае 2016 года это право завоевала украинская певица Джамала.

Согласно результатам жеребьёвки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал состоится в субботу, 13 мая.

Просмотров всего: 485

#конкурсы #музыка #политика #Украина

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Комментарии
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  • Однолюб

    Однолюб
    1 час назад

    Кому нужно это псевдо-шоу в сельском доме культуры с земляным полом.

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    удален

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    вышиватники жгут!

  • РАМ

    РАМ
    59 минут назад

    АК-47

    вышиватники жгут!



    Авторы статьи нагло жгут, т.е. лгут. Самойлову не пускают в Украину не по причине поездки на Крым, а по причине публичных высказываний по Крыму. Именно высказывания Самойловой стали причиной негативного отношения к ней.



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    55 минут назад

    При всём уважении, после просмотра видео, где она исполняет песню автотюновым голосом, сформировалось мнение, что неужели нельзя было любого другого человека отправить на конкурс и так же затюнить его голос. Тем более Аксюта заявил, что они, якобы, не преследуют цели сыграть на эмоциях публики. А по новости, да бред конечно. Но это Украина, они и дальше будут такими способами подсирать. Да и вообще, байкотировать нахрен этот конкурс. Он давно себя изжил и к творчеству не имеет никакого отношения. Сплошная политика.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    53 минуты назад

    РАМудален


    Модератор не оценил шутку. Фразу "Слава Непалу" - тоже удалят?

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    49 минут назад

    да ваще насрать.

    делать вот нечего, как по поводу каждой собачьей свадьбы разбираться...

  • АК-47

    АК-47
    46 минут назад

    РАМ

    АК-47

    вышиватники жгут!



    Авторы статьи нагло жгут, т.е. лгут. Самойлову не пускают в Украину не по причине поездки на Крым, а по причине публичных высказываний по Крыму. Именно высказывания Самойловой стали причиной негативного отношения к ней.



    Дааа!У вас же в юкрейн свобода слова,не?

    Некоторые там предлагают дать ей приехать и посадить,свободно,че!

  • Аксюта

    Аксюта
    44 минуты назад

    Они видимо хотят увидеть Жириновского на броневике ...

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