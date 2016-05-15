Украинские силовики хотят запретить Самойловой ехать на «Евровидение»

Фото: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение 2017» Юлии Самойловой. Об этом заявил глава украинских силовиков Василий Грицак, передаёт РИА Новости.

Причина – посещение россиянкой Крыма в 2015 году.

«Она не просто посещала Крым, она ещё и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины, и власти, и евроатлантической интеграции. Моя позиция чёткая, я считаю, что она не должна приезжать на Украину», – подчеркнул глава СБУ, добавив, что закон должен быть один для всех.

При этом чиновник отметил, что окончательное решение по поводу Самойловой ещё не принято.

Отец российской исполнительницы Олег Самойлов, узнав о возможном запрете въезда дочери на Украину, назвал это нечестным приёмом. Папа Юлии заверил, что их семья обязательно отправится в Киев, чтобы поддержать дочь на конкурсе.

Ранее в Кремле исключили возможность замены Самойловой на другого исполнителя.

Музыкальный конкурс «Евровидение 2017» пройдёт в этом году в Киеве. В мае 2016 года это право завоевала украинская певица Джамала.

Согласно результатам жеребьёвки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал состоится в субботу, 13 мая.

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