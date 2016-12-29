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Прокуратура: на космодроме Восточный снова задерживают зарплату

Прокуратура: на космодроме Восточный снова задерживают зарплату

На космодроме Восточный отмечаются новые задержки по выплате заработной платы строителям. Как сообщает прокуратура Амурской области, проблемы обозначились в 2017 году.

На конец 2016 года благодаря вмешательству прокуратуры удалось полностью погасить задолженность по зарплате работникам «Дальспецстроя» при космодроме. Была выплачена заработная плата на сумму свыше одного миллиарда рублей. Однако руководство этого предприятия самоустранилось от решения трудностей. Это и привело к возникновению новой задолженности по зарплате.

Только с начала 2017 года по заявлениям прокурора космодрома Восточный было выдано 3,1 тысячи судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате. Их направили для принудительного исполнения в службу судебных приставов Хабаровского края.

По итогам двух с половиной месяцев 2017 года обеспечена выплата задолженности более чем 1,2 тысячи работников «Дальспецстроя». Сумма этих выплат составила свыше 150 миллионов рублей.

Работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что фирма «ТМК» полностью погасила долги по зарплате перед строителями космодрома Восточный. Общая сумма долгов предприятия составляла около 285 миллионов рублей.

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#космодром #работа

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Комментарии
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  • anet.V

    anet.V
    59 минут назад

    Вранье,не всем выплатили зарплату за 2016 год.

  • anet.V

    anet.V
    59 минут назад

    За декабрь нет зп

  • Однолюб

    Однолюб
    50 минут назад

    Эту контору - дальспецстрой - из Хабаровска давно нужно закрыть.

    Назначить нормальную фирму, которая умеет работать и платить зарплату специалистам.

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