Авиарейсы между Благовещенском и Домодедово задерживаются на 6-7 часов
Во вторник, 21 марта, серьезно задерживаются два авиарейса – из Домодедово в Благовещенск и в обратном направлении. Задержка составит 6-7 часов.
Как следует из информации на официальном сайте аэропорта Благовещенска, рейс № 181 Домодедово – Благовещенск должен был прибыть сегодня в 08:00, теперь же его прилет ожидается в 15:00.
Обратный рейс, № 182, из Благовещенска в Домодедово, должен был отправиться сегодня в 10:00. Новое время отправления – 16:00.
По информации пресс-службы министерства транспорта и строительства Амурской области, причиной задержки стала неисправность воздушного судна в Москве. На рейс № 181 продано 16 билетов в бизнес-класс, 146 пассажиров, из них 13 детей от двух до 12 лет, приобрели билеты в эконом-класс.
Пассажирам рейса № 181 будут предложены прохладительные напитки и горячее питание. Багаж принимается в камеру хранения бесплатно.
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