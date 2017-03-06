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Сегодня, 08:49 4

Авиарейсы между Благовещенском и Домодедово задерживаются на 6-7 часов

Авиарейсы между Благовещенском и Домодедово задерживаются на 6-7 часов
Фото: hitgid.com

Во вторник, 21 марта, серьезно задерживаются два авиарейса – из Домодедово в Благовещенск и в обратном направлении. Задержка составит 6-7 часов.

Как следует из информации на официальном сайте аэропорта Благовещенска, рейс № 181 Домодедово – Благовещенск должен был прибыть сегодня в 08:00, теперь же его прилет ожидается в 15:00.

Обратный рейс, № 182, из Благовещенска в Домодедово, должен был отправиться сегодня в 10:00. Новое время отправления – 16:00.

По информации пресс-службы министерства транспорта и строительства Амурской области, причиной задержки стала неисправность воздушного судна в Москве. На рейс № 181 продано 16 билетов в бизнес-класс, 146 пассажиров, из них 13 детей от двух до 12 лет, приобрели билеты в эконом-класс.

Пассажирам рейса № 181 будут предложены прохладительные напитки и горячее питание. Багаж принимается в камеру хранения бесплатно.

Просмотров всего: 1109

#транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    При СССР авиарейсы задерживались только по погодным условиям. Сейчас летают на развалинах, сплошные неисправности. Если летит близкий человек, то пока не встретишь, с ума сходишь.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    При Ссср не все рейсы благополучно заканчивались, но никто не сходил с ума на пустом месте.

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    А почему нет названия компании выполняющей рейс? Может проблема в ней, в её устаревшем парке самолетов?

    Компанию специально не озвучили?

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Ну ,так это же ВИМ- авиа... Чему удивляться?

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