Мэру предложили уволиться: история Приамурья

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В 2003 году 21 марта в Благовещенске разразился скандал. «На месте мэра Благовещенска я подал бы в отставку», – заявил полпред президента по Дальнему Востоку Константин Пуликовский. На пресс-конференции главный энергетик страны Анатолий Чубайс и полпред президента Константин Пуликовский обвинили благовещенскую власть в бесхозяйственности и махинациях с городским имуществом.

Мэр Александр Колядин в этот же день дал другую пресс-конференцию, на которой ответил на высказывания полпреда. На вопрос, если комиссия действительно обнаружит факты хищения, что будет делать мэр, и последует ли он совету полпреда, Колядин ответил: если такие факты будут обнаружены, то стреляться он не будет.

21 марта 1918 года в Благовещенске состоялось общегородское собрание профсоюзов. Представители 18 организаций под председательством А. М. Краснощёкова сформировали комитет из 5 человек для управления городскими предприятиями и всем хозяйством города.

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1919 год. Представитель благовещенской подпольной организации принимал участие в заседании III нелегальной Сибирской конференции РКП(б) в Омске. Он отметил, что подполье поддерживает связь с партизанами и в повстанческое движение вовлечено до 60 тысяч человек.

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21 марта 1920 года Благовещенский городской Совет принял решение о возобновлении своей деятельности и избрал мандатную комиссию, в которую вошли Семеров, Сташк, Курносов, Коврижкин и Каркутовский.

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1936 год. В Тамбовке провели олимпиаду художественной самодеятельности колхозников и рабочих совхозов. Участие в ней приняли 300 человек.

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21 марта 1957 года I сессия шестого созыва областного Совета депутатов трудящихся утвердила план развития народного хозяйства и бюджет области на текущий год по доходам в сумме 365 940 000 рублей и в такой же сумме по расходам. Был избран облисполком, его председателем стал В. Н. Комаров.

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21 марта 1974 года амурчанин А. Хахулин на Всесоюзном соревновании по классической борьбе завоевал звание чемпиона страны среди юношей.

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1976 год. 20 человек судоремонтно-судостроительного завода им. В. И. Ленина получили бронзовые знаки ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», а их комсомольский лидер П. Ковалёв – знак ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть».

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На севере Амурской области 21 марта 2011 года произошло землетрясение. Жители посёлка Юктали Тындинского района почувствовали подземные толчки около 7 часов утра. Эпицентр находился в 30 километрах от посёлка. Его магнитуда достигала 4,5.

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#жизнь #история

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