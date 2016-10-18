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В Благовещенске пациент накинулся на молодого врача

В Благовещенске пациент накинулся на молодого врача

Сотрудница благовещенского медучреждения хочет привлечь пациента к административной ответственности. 26-летняя врач-офтальмолог поликлиники № 4 обратилась в полицию. По словам специалиста, один из пожилых пациентов применил к ней физическую силу.

«28 февраля я вышла из кабинета и пригласила пациента, у которого был талон на 8:40. Другой пациент, мужчина в возрасте, у которого был на талон на 8:50, начал себя вести агрессивно, пытаясь пройти на приём раньше назначенного времени. Я ему пояснила – ждите своей очереди. Он встал, перекрыл мне дверь. Хватал меня за руки, форму, сорвал бейджик, силой втолкнул в кабинет. То есть мужчина применил физическую силу. На замечания не реагировал никак», – рассказала ИА «Амур.инфо» врач-офтальмолог поликлиники № 4 Екатерина Кошкина.

На место вызвали охрану поликлиники. Но пациент не реагировал на замечания. Офтальмолог рассказывает, что и после этого он вёл себя агрессивно – самовольно зашёл в её кабинет, вёл себя неуважительно, кричал, то есть всячески мешал работать. Врач говорит – сказала заведующей отделением, что можно вызвать полицию, но стражам порядка решили не звонить.

«Этого пациента я принять так и не смогла, так как была напугана и растеряна. Охрана была вызвана повторно и безуспешно пыталась удалить его из кабинета. Охрана не очень-то помогла. Пациент по-прежнему находился в кабинете и препятствовал ведению приёма. Находясь в кабинете, он угрожал жалобами в министерство здравоохранения, после чего покинул кабинет. Частично всё происходящее сняли на видеокамеру», – рассказала Екатерина Кошкина.

По словам медработника, через три дня после инцидента была созвана врачебная комиссия. «Главный врач поликлиники пыталась разобраться в случившемся. На заседании комиссии мужчина вёл неуважительно себя по отношению ко мне, в оскорбительной форме говорил – кто она тут такая? И называл меня "генералом без погон". Разговор на этой комиссии был зафиксирован на мобильный телефон», – объясняет Екатерина.

По её словам, после всего произошедшего ей стало морально тяжело работать. Она даже написала заявление на увольнение, но потом, по совету близких и адвоката, отозвала. «Потом я узнала, что тот пациент написал на меня жалобы – в министерство здравоохранения, в управление Росздравнадзора. Я переживала, что на уровне больницы разбираться не будут. Я была вынуждена обратиться в полицию. Заявление написала 11 марта. Идёт проверка», – говорит Екатерина Кошкина. Она считает, что в действиях пациента содержатся признаки административного правонарушения по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», и просит полицию привлечь мужчину к административной ответственности.

В пресс-службе благовещенского отдела полиции ИА «Амур.инфо» подтвердили информацию о том, что заявление от врача-офтальмолога поступило 11 марта. Проверка по факту продолжается.

Свой комментарий по факту инцидента дала главный врач поликлиники Наталья Дубоделова. «Во-первых, хорошо, что у нас видеокамеры – их у нас в учреждении 30 штук, 4 из них – на том этаже, где работает Екатерина. И хорошо, что там пациенты сидели, которые это видели. Конечно, врач теперь боится. Её теперь страх одолел, видимо, кто ни заходит, ей кажется – будут нападать. Она перво-наперво подала заявление на увольнение. Я ей говорю – ну что ты! Потом она забрала, я ей говорю – ты только начала работать, всякое бывает, разберёмся. У нас есть всё по тому инциденту на видеокамерах, мы сняли и послали в Росздрав – там, на кадрах, всё видно. Там даже пациентка вытягивает его за руку из кабинета, представляете», – возмущается Наталья Гавриловна.

Она подтвердила информацию о том, что тогда полицию не вызывали, решили обойтись охраной. Но говорит – возникали случаи, когда была нужна их помощь, но «буйные» пациенты зачастую убегают.

«Врач тогда позвонила заведующей отделением. Та пригласила дежурного по поликлинике. То, что делал пациент, это всё видно на камерах. Всю информацию сбросили на диск. Было и заседание внутренней комиссии. Мы его пригласили, он, конечно, малость агрессивный. Доктор говорит – я боюсь приём вести. Вы посмотрите, что творится! Она только полгода у нас работает, новенькая, молоденькая. Мы её пригласили, его, выслушали всех. Я очень аккуратно ему тогда говорю – вы знаете, у нас видеокамеры работают, видно то, что вы рвались в кабинет, когда ещё время не подошло. А он говорит – я буду её доставать, чтобы она уволилась. Вы представляете! Ну, видимо, страх её одолевает, я с ней ещё поговорю», – прокомментировала главный врач поликлиники № 4 Благовещенска Наталья Дубоделова.

«В любом случае она не была виновата. Давайте все бросаться на такую молодёжь! Кто же работать будет? Я ему говорю – мы молодёжь должны беречь и учить, а что вы рвались-то тогда? Вам в чём отказали? Вы раньше назначенного рвались! Видели, что кабинет занят. Мы-то её поддерживаем. И с ней я поговорю ещё – может быть, он ей уже угрожает? В общем, побеседуем. А ответ пациенту даст управление Росздравнадзора – мы туда направили документы, всю информацию, что есть», – отметила Наталья Гавриловна.

20 марта в управлении Росздравнадзора ИА «Амур.инфо» сообщили, что в результате проверки после жалобы пациента установили, что его права нарушены не были. «В ведомство поступила жалоба от пациента. Он посчитал, что ему некачественно оказали услугу – врач не принял его вовремя. Когда мы стали разбираться, просматривать камеры слежения, то выяснили, что талон у него был на 8:50, а попасть в кабинет врача он пытался в 8:40. То есть мы установили, что права пациента нарушены не были», – пояснил глава регионального управления Росздравнадзора Геннадий Даниленко.

Ранее Амур.инфо сообщало, что агрессивное поведение по отношению к медработнику применил и житель Белогорска. 10 февраля в течение получаса он удерживал фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов, у себя в квартире.

Было возбуждено уголовное дело. Суд установил, что обвиняемый, закрыв входную дверь, незаконно лишил медика возможности свободно передвигаться. При назначении наказания суд учел признание вины подсудимым, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

В конце 2016 года произошла потасовка в Амурской областной клинической больнице. В больницу доставили парня, получившего в ДТП серьезные травмы. Следом приехали около 20 его друзей и знакомых. Они посчитали, что пациенту оказывают недостаточное внимание. Началась потасовка с охранниками лечебного учреждения. В конфликте участвовали представители армянской диаспоры. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Но в итоге уголовное дело закрыли, не найдя состава преступления. Троих участников конфликта привлекали к административной ответственности. Двое провели 15 суток под административным арестом, один – пять суток.

Минздрав сообщал, что после случившегося в медицинских учреждениях усилят охрану.

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#закон #здоровье #происшествия

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Сразу скажу - дедулю не оправдываю, но работники поликлиник часто сами провоцируют пациентов. Кто нибудь хоть раз попал на прием к врачу в поликлинике по времени, указанному в талоне?????

  • УхТыЖ

    УхТыЖ
    1 час назад

    Всегда попадаю по талону в назначенное время. Без проблем.

  • Витта

    Витта
    1 час назад

    Сложно попасть во время к терапевту. Хорошо бы, чтобы больше чем на час не задержали. А к узким специалистам такого наплыва нет. В принципе мало когда долго сидела у офтальмолога-кардиолога-невролога. Минут пять-десять. А дедушка вполне может быть невменяемым. Удивляюсь, что его сразу не выдворили за дверь.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Соглашусь, медики, изображающие из себя ангелов, вызывают сомнения. Психанул пациент, кто знает, может он параллельно у невропатолога или психотерапевта наблюдается. Почему никого не возмущает такое поведение пациентов в кино? Возьмем хотя бы зарубежку, там медицина несравнимо выше нашей по уровню обслуживания. Что мы обычно видим с телеэкранов? Пациента стараются успокоить, предлагают выпить успокоительные. Потому что изначально важна позиция "я врач, а этот человек пришел за помощью", а не такая "я испуганная женщина, а это хамло и нарушитель". Как готовят будущих медиков? Им внушают, что все больные - безропотные послушные овечки? Люди разные, а весной многие еще и психованные. Мне кажется писать заявление после первого неуравновешенного пациента, это непрофессионально.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Kats

    Сразу скажу - дедулю не оправдываю, но работники поликлиник часто сами провоцируют пациентов. Кто нибудь хоть раз попал на прием к врачу в поликлинике по времени, указанному в талоне?????



    А тут встану на защиту медицины. Вы согласитесь чтобы вас осмотрели за 10 минут и сказали, что больше времени на вас нет, хоть мне и не до конца ясен диагноз? И больным и медикам нужно просто проявлять друг к другу уважение. Врачам в первую очередь, потому что пациент изначально в зависимой позиции.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    кэтс вам явно не везет. Попадаю на прием по времени всегда, для того талоны и нужны. Ну а в 26 лет тоже надо уже эмоции контролировать. То не вызвала полицию, то вызвала, то "страх одолевает". Махнула рукой на этого старикана и работай дальше, что ж ты за врач то такой малохольный

  • on

    on
    57 минут назад

    что-то действительно пугливая какая-то девушка...медики обычно не из пугливых - за время учебы много чего насмотрелись ведь,а тут...заехала бы ему с вертушки - делов то..

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    56 минут назад

    ФИО
    Kats

    Сразу скажу - дедулю не оправдываю, но работники поликлиник часто сами провоцируют пациентов. Кто нибудь хоть раз попал на прием к врачу в поликлинике по времени, указанному в талоне?????



    А тут встану на защиту медицины. Вы согласитесь чтобы вас осмотрели за 10 минут и сказали, что больше времени на вас нет, хоть мне и не до конца ясен диагноз? И больным и медикам нужно просто проявлять друг к другу уважение. Врачам в первую очередь, потому что пациент изначально в зависимой позиции.


    так кто определил эти 10 МИНУТ НА ПРИЕМ? Я ведь не могу взять три талона подряд, даже зная что на меня потратят пол часа. В этой поликлинике действительно ужасно (почтивсё), но вот время ожидания особенно!

    И почему в платных клиниках нет таких задержек по времени приема тогда?

    У меня невры бронированные, но увидев новость, не удивилась что там кто-то сорвался!

  • Andrew A.A

    Andrew A.A
    56 минут назад

    Лишить это быдло право на бесплатную медпомощь.

  • Аксюта

    Аксюта
    54 минуты назад

    Жизнь тяжелая- народ психованный, врачи -нежные... Где будем лечится? Только за большую денюшку, потому что из-за таких неадекватный товарищей все врачи разбегутся из городских поликлиник.

  • РАМ

    РАМ
    53 минуты назад

    Andrew A.A

    Лишить это быдло право на бесплатную медпомощь.



    Пишите правильно - ветпомощь, другой для народа не предусмотрено



  • Бублик

    Бублик
    52 минуты назад

    Правильно,молодец так этих люмпенов.Жалко,что у неё не было помпового ружья,это дерьмо в клочья надо было разнести!

  • лань

    лань
    51 минута назад

    Kats

    Сразу скажу - дедулю не оправдываю, но работники поликлиник часто сами провоцируют пациентов. Кто нибудь хоть раз попал на прием к врачу в поликлинике по времени, указанному в талоне?????



    По времени редко попадаю,думаю многие с этим согласны,ведь врачей мало,а больных много,пожилого человека не оправдываю,но и не знаю как ОТВЕТИЛ ему врач подождать,просто так его реакция не будет такой,надюсь разберутся,именно в её ответе.

  • on

    on
    45 минут назад

    хватать за руки,толкать - не имеет права...пусть ОТВЕЧАЕТ за свои поступки

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    44 минуты назад

    хотелось бы для начала услышать версию второй стороны.

  • Andrew A.A

    Andrew A.A
    41 минута назад

    Пусть в ветлечебницу дальгау ходит, ска.

  • on

    on
    39 минут назад

    его действия зафиксированы видеонаблюдением - как можно оправдать рукоприкладство?

  • Кортик

    Кортик
    38 минут назад

    Врачи в поликлиниках 100% сами провоцируют эти ситуации, устраивая параллельные очереди, медосмотр, диспенсеризация, талоны + как и раньше водят блатных с видом, будто других пациентов в коридоре нет. Им удобна такая система,ну пусть огребают по мордам иногда.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    37 минут назад

    Тетенька докторша по старой привычке принимала без талона? Наверняка без очереди. Тысячу раз видел такие сцены.Другие медики подрабатывают: заводя за руку своих знакомых в кабинет. А очередь ждет.Часто замечал прием начинается на полчаса позже. Тут же возникает "подвижка" по времени.Я сейчас про 1-ю поликлинику Благовещенска.Уверен что во всех поликлиниках одно и тоже.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    37 минут назад

    мама с области приезжает на прием к специалисту. Еще дома по телефону записывается на прием: в 8.00 (не помню день: пнд или втр).

    Приехала, пришли к кабинету, ждем. 8.00, 8.10, 8.20,8.30.. врача нет.

    Иду к зав.отделению. Его тоже нет на месте, только пожилая медсестра сидит. Спрашиваю, где такой-то врач? Мне отвечают, что у них планерка.

    Слов не хватило. матов тоже. НАХРЕНА записывать на 8.00 дня, когда у врачей планерка???

    Пришлось с этими словами завести в 9.00 маму в кабинет к врачу.

    Понимаю, он не виноват, но нервы мои тоже не железные.. ну зато маму приняли учтиво, вежливо, быстро.. как родную

  • on

    on
    30 минут назад

    выдать медикам спецсредства и пусть отбиваются

  • АК-47

    АК-47
    26 минут назад

    Я вот чет не пойму-ЭТО повод устраивать беспредел и самосуд над врачем?

    Как человек потом будет работать день дальше после такого неадеквата?

    Или очередь задержалась-начинать расстрелы врачей предложите?Этого дебила пора посадить а нападение на медработников приравнять к нападению на сотрудников полиции!

  • Andrew A.A

    Andrew A.A
    21 минута назад

    Дикие и подлые люди, одна жирнота тут даже хвастается, что заметила врачам. П..Ц. Ехала бы ухаживать за мамой в район, а не хабалила в Благе.

  • Andrew A.A

    Andrew A.A
    18 минут назад

    Правильно Допенко про Благу сказал, в точку.

  • Andrew A.A

    Andrew A.A
    17 минут назад

    Правильно Доренко про Благу сказал, в точку.

  • Lorelei_

    Lorelei_
    15 минут назад

    В платных клиниках тоже иногда приходится ждать. И никто не умер.

    По теме статьи: жалко девчонку, я бы тоже опешила, если бы на меня с агрессией и кулаками поперли. И вряд ли бы перед ним человека несколько часов принимали бы, подождал бы немного, офтальмолог же быстро принимает. Моя мама тоже работает в медицине, и поверьте, среди людей очень много быдла, которое считает себя пупом земли и относится к медикам по-хамски.

  • on

    on
    8 минут назад

    итак,делаем выводы - возмущаться,повышать голос без оскорблений - это одно...

    а вот руки распускать в сторону медиков - совсем другое - состав правонарушения налицо.

  • nerro

    nerro
    7 минут назад

    Bonyfacii

    кэтс вам явно не везет. Попадаю на прием по времени всегда, для того талоны и нужны. Ну а в 26 лет тоже надо уже эмоции контролировать. То не вызвала полицию, то вызвала, то "страх одолевает". Махнула рукой на этого старикана и работай дальше, что ж ты за врач то такой малохольный



    так она наверное бы и работала дальше, если б не узнала, что дед на неё жалобу подал.

  • Kats

    Kats
    4 минуты назад

    Среди врачей пупов не меньше, поверьте!

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