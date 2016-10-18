В Благовещенске пациент накинулся на молодого врача

Сотрудница благовещенского медучреждения хочет привлечь пациента к административной ответственности. 26-летняя врач-офтальмолог поликлиники № 4 обратилась в полицию. По словам специалиста, один из пожилых пациентов применил к ней физическую силу.

«28 февраля я вышла из кабинета и пригласила пациента, у которого был талон на 8:40. Другой пациент, мужчина в возрасте, у которого был на талон на 8:50, начал себя вести агрессивно, пытаясь пройти на приём раньше назначенного времени. Я ему пояснила – ждите своей очереди. Он встал, перекрыл мне дверь. Хватал меня за руки, форму, сорвал бейджик, силой втолкнул в кабинет. То есть мужчина применил физическую силу. На замечания не реагировал никак», – рассказала ИА «Амур.инфо» врач-офтальмолог поликлиники № 4 Екатерина Кошкина.

На место вызвали охрану поликлиники. Но пациент не реагировал на замечания. Офтальмолог рассказывает, что и после этого он вёл себя агрессивно – самовольно зашёл в её кабинет, вёл себя неуважительно, кричал, то есть всячески мешал работать. Врач говорит – сказала заведующей отделением, что можно вызвать полицию, но стражам порядка решили не звонить.

«Этого пациента я принять так и не смогла, так как была напугана и растеряна. Охрана была вызвана повторно и безуспешно пыталась удалить его из кабинета. Охрана не очень-то помогла. Пациент по-прежнему находился в кабинете и препятствовал ведению приёма. Находясь в кабинете, он угрожал жалобами в министерство здравоохранения, после чего покинул кабинет. Частично всё происходящее сняли на видеокамеру», – рассказала Екатерина Кошкина.

По словам медработника, через три дня после инцидента была созвана врачебная комиссия. «Главный врач поликлиники пыталась разобраться в случившемся. На заседании комиссии мужчина вёл неуважительно себя по отношению ко мне, в оскорбительной форме говорил – кто она тут такая? И называл меня "генералом без погон". Разговор на этой комиссии был зафиксирован на мобильный телефон», – объясняет Екатерина.

По её словам, после всего произошедшего ей стало морально тяжело работать. Она даже написала заявление на увольнение, но потом, по совету близких и адвоката, отозвала. «Потом я узнала, что тот пациент написал на меня жалобы – в министерство здравоохранения, в управление Росздравнадзора. Я переживала, что на уровне больницы разбираться не будут. Я была вынуждена обратиться в полицию. Заявление написала 11 марта. Идёт проверка», – говорит Екатерина Кошкина. Она считает, что в действиях пациента содержатся признаки административного правонарушения по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», и просит полицию привлечь мужчину к административной ответственности.

В пресс-службе благовещенского отдела полиции ИА «Амур.инфо» подтвердили информацию о том, что заявление от врача-офтальмолога поступило 11 марта. Проверка по факту продолжается.

Свой комментарий по факту инцидента дала главный врач поликлиники Наталья Дубоделова. «Во-первых, хорошо, что у нас видеокамеры – их у нас в учреждении 30 штук, 4 из них – на том этаже, где работает Екатерина. И хорошо, что там пациенты сидели, которые это видели. Конечно, врач теперь боится. Её теперь страх одолел, видимо, кто ни заходит, ей кажется – будут нападать. Она перво-наперво подала заявление на увольнение. Я ей говорю – ну что ты! Потом она забрала, я ей говорю – ты только начала работать, всякое бывает, разберёмся. У нас есть всё по тому инциденту на видеокамерах, мы сняли и послали в Росздрав – там, на кадрах, всё видно. Там даже пациентка вытягивает его за руку из кабинета, представляете», – возмущается Наталья Гавриловна.

Она подтвердила информацию о том, что тогда полицию не вызывали, решили обойтись охраной. Но говорит – возникали случаи, когда была нужна их помощь, но «буйные» пациенты зачастую убегают.

«Врач тогда позвонила заведующей отделением. Та пригласила дежурного по поликлинике. То, что делал пациент, это всё видно на камерах. Всю информацию сбросили на диск. Было и заседание внутренней комиссии. Мы его пригласили, он, конечно, малость агрессивный. Доктор говорит – я боюсь приём вести. Вы посмотрите, что творится! Она только полгода у нас работает, новенькая, молоденькая. Мы её пригласили, его, выслушали всех. Я очень аккуратно ему тогда говорю – вы знаете, у нас видеокамеры работают, видно то, что вы рвались в кабинет, когда ещё время не подошло. А он говорит – я буду её доставать, чтобы она уволилась. Вы представляете! Ну, видимо, страх её одолевает, я с ней ещё поговорю», – прокомментировала главный врач поликлиники № 4 Благовещенска Наталья Дубоделова.

«В любом случае она не была виновата. Давайте все бросаться на такую молодёжь! Кто же работать будет? Я ему говорю – мы молодёжь должны беречь и учить, а что вы рвались-то тогда? Вам в чём отказали? Вы раньше назначенного рвались! Видели, что кабинет занят. Мы-то её поддерживаем. И с ней я поговорю ещё – может быть, он ей уже угрожает? В общем, побеседуем. А ответ пациенту даст управление Росздравнадзора – мы туда направили документы, всю информацию, что есть», – отметила Наталья Гавриловна.

20 марта в управлении Росздравнадзора ИА «Амур.инфо» сообщили, что в результате проверки после жалобы пациента установили, что его права нарушены не были. «В ведомство поступила жалоба от пациента. Он посчитал, что ему некачественно оказали услугу – врач не принял его вовремя. Когда мы стали разбираться, просматривать камеры слежения, то выяснили, что талон у него был на 8:50, а попасть в кабинет врача он пытался в 8:40. То есть мы установили, что права пациента нарушены не были», – пояснил глава регионального управления Росздравнадзора Геннадий Даниленко.

Ранее Амур.инфо сообщало, что агрессивное поведение по отношению к медработнику применил и житель Белогорска. 10 февраля в течение получаса он удерживал фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов, у себя в квартире.

Было возбуждено уголовное дело. Суд установил, что обвиняемый, закрыв входную дверь, незаконно лишил медика возможности свободно передвигаться. При назначении наказания суд учел признание вины подсудимым, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

В конце 2016 года произошла потасовка в Амурской областной клинической больнице. В больницу доставили парня, получившего в ДТП серьезные травмы. Следом приехали около 20 его друзей и знакомых. Они посчитали, что пациенту оказывают недостаточное внимание. Началась потасовка с охранниками лечебного учреждения. В конфликте участвовали представители армянской диаспоры. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Но в итоге уголовное дело закрыли, не найдя состава преступления. Троих участников конфликта привлекали к административной ответственности. Двое провели 15 суток под административным арестом, один – пять суток.

Минздрав сообщал, что после случившегося в медицинских учреждениях усилят охрану.

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