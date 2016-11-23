«Ратимир» – лидер рынка Дальневосточного региона

В 2017 году дальневосточный лидер мясной отрасли «Ратимир» отмечает свое 20-летие. Крупный агрохолдинг Приморья стал известен далеко за пределами региона. Предприятие обеспечивает полный цикл производства – от выращивания собственных кормов до контроля качества готовой продукции. Продукты компании выбирает около 1,5 миллиона семей по всему ДФО, а сам «Ратимир» обладает высококвалифицированным штатом профессионалов, который насчитывает более 2,6 тысячи сотрудников.

Выбор покупателей — индикатор успеха

Для того чтобы удовлетворить запросы каждого покупателя, «Ратимир» создал две торговые марки разных ценовых сегментов – это «Ратимир» и «Мясной ряд». А в 2015 году компания заключила стратегическое партнерство со Спасским свинокомплексом: доступное и качественное сырье позволило производителю предложить дальневосточникам уникальный продукт — охлажденное мясо.

Ассортимент компании «Ратимир» насчитывает более 360 наименований. Технологи постоянно работают над рецептурами, чтобы создавать новые продукты и улучшать качество. А на страже непревзойденного вкуса – новейшее оборудование, современный и высокотехнологичный производственный комплекс, высокий контроль качества, отлаженная логистика и команда профессионалов.

Высокое качество продукции «Ратимир» подтверждают тысячи покупателей и множество специализированных наград: «Компания № 1 в области качества», «Лидер отрасли» и «100 лучших товаров России». По данным Росстата и социологических исследований на Дальнем Востоке, продукцию компании «Ратимир» в 2016 году выбрало более 1,5 миллиона семей.

Кадры и технологии – главный капитал

Свой успех компания видит в команде специалистов, и её история подтверждает это. За 20 лет предприятию удалось накопить и подготовить штат из 2,6 тысячи сотрудников, не потеряв и тех, кто работал в компании изначально. Люди, проработавшие 10, 15, а то и все 20 лет, — для «Ратимира» главная ценность.

Производственный корпус «Ратимир» – это целый технологический мир! Фактически за 20 лет «Ратимир» прошел путь от небольшого цеха по производству колбас до мощного и современного предприятия. Новый производственный комплекс включает в себя три этажа по 5 тысяч квадратных метров, на которых расположены: цех обвалки, цех полуфабрикатов, цех колбас и деликатесов и цех упаковки. Также здесь находится современный гравитационный склад готовой продукции и собственная производственная лаборатория.

Благодаря хорошо отлаженной работе производственных подразделений и службы по управлению качеством, все сырье и ингредиенты, необходимые для производства продукции, проходят входной контроль. И также на соответствие требованиям качества и безопасности контролируется готовая продукция.

Эволюция успеха

Масштабы производства и география распространения «Ратимира» впечатляют. Сюда входят производственный комплекс площадью 6 гектаров, 15 гектаров собственных полей для выращивания кормов, 2,6 тысячи сотрудников, пять производственных цехов, около 7 тысяч торговых точек, собственная дистрибутивная сеть, более 30 тонн продукции в год и 94 % присутствия на рынке только по Приморскому краю! У предприятия насчитывается 11 представительств и официальных дистрибуторов на Дальнем Востоке.

«Развитие компании – это процесс эволюции, – говорит исполнительный директор компании «Ратимир» Михаил Улемский. – И сейчас мы идем по пути построения вертикально-интегрированного холдинга, который включает в себя все этапы нашей работы – от развития животноводства до реализации готовой продукции».

В ближайших планах «Ратимира» – воплотить высокий экспортный потенциал, ориентированный на Южную Корею, Японию и Китай. В будущее компания смотрит уверенно – с открытием азиатского рынка вырисовываются перспективы на Гонконг и Вьетнам.

Партнёрский материал

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#Дальний Восток #производство #сельское хозяйство

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