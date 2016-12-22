Рогозин попросил Медведева посетить космодром Восточный в сентябре

Фото: politnavigator.net

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин попросил премьер-министра страны Дмитрия Медведева посетить космодром Восточный в сентябре 2017 года. Приглашение он сделал в режиме видеомоста с Москвой, сообщает РИА «Новости».

«Дмитрий Анатольевич, я думаю, что когда вы уже во второй половине года приедете на космодром Восточный – здесь вас очень ждут, мы планируем два пуска с космодрома – вы уже увидите практически полноценно работающий, заселенный город, очень красивый, город со всеми необходимыми условиями для нормальной творческой жизни», – сказал Медведеву Рогозин.

Дмитрий Медведев приглашение принял. «Будем надеяться, что увидим и счастливые лица людей, которые там живут», – ответил он. Премьер-министр также попросил передать привет рабочим Восточного.

Как сообщалось, 20 марта Дмитрий Рогозин посетил Амурскую область с рабочим визитом. В числе прочего он открыл поликлинику медико-санитарной части космодрома Восточный в Циолковском.

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