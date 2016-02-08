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Амурчанка не смогла стать «Мисс Виртуальная Россия» и выиграть BMW

Амурчанка не смогла стать «Мисс Виртуальная Россия» и выиграть BMW

Жительница Тынды Алина Дергачева не стала победительницей всероссийского интернет-конкурса красоты «Мисс Виртуальная Россия». Победу и главный приз – автомобиль BMW – она уступила представительнице Сургута Екатерине Решетниковой.

Как сообщается в официальной группе «ВКонтакте» конкурса, на финальном этапе в интернет-голосовании приняли участие свыше 60 тысяч пользователей. За Екатерину Решетникову отдали свои голоса 12 486 человек. Кроме BMW она получила эксклюзивную диадему с якутскими бриллиантами.

Второе место досталось Марии Заровняевой из Якутии, набравшей 11 508 голосов. Она получила титул первой вице-мисс и современный ноутбук MacBook в качестве приза. Третьей стала Анна Демьянова из Хабаровска с 6 738 голосами пользователей. Ее наградили титулом второй вице-мисс конкурса и призом – смартфоном iPhone 7.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», конкурс проходил в три этапа и заключался в интернет-голосовании пользователей. От Амурской области участвовали шесть девушек, но лишь одна, Алина Дергачева из Тынды, дошла до финала.

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#жизнь #конкурсы

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