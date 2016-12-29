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Сегодня, 20:44 3

Дмитрий Рогозин открыл новую поликлинику в Циолковском (фото)

Дмитрий Рогозин открыл новую поликлинику в Циолковском (фото)
Фото: twitter.com/rogozin

В понедельник, 20 марта, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин открыл поликлинику медико-санитарной части космодрома Восточный в Циолковском. Об этом сообщает «Интерфакс – Дальний Восток».

По информации пресс-службы правительства Амурской области, пациентов примут 20 специалистов по 16 врачебным специальностям. Учреждение оснащено мощной диагностической базой, в том числе компьютерным томографом. Есть рентгенологический кабинет и кабинет маммографии.

Как рассказал глава федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, лицензия на оказание медпомощи в полном объеме была получена поликлиникой 9 марта.

«Открытие этого уникального объекта – это пример того, что регион не только стал космической гаванью, в области также появляется высокотехнологичное медицинское оборудование, которым могут пользоваться как люди, которые работают на космодроме, так и все жители Амурской области. Для нас это очень важно, потому что, как сегодня доложили Дмитрию Олеговичу Рогозину, до Урала нет такого технологического оборудования», – сказал глава региона Александр Козлов, который также принял участие в открытии.

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#визиты #космодром #Циолковский

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    48 минут назад

    Сколько для бюджета стоил визит клоуна из Москвы?

  • буда

    буда
    39 минут назад

    Нашли чему радоваться. Это должно быть сделано давно и обязанность главы региона обеспечить социалку региона на высоком уровне. Оборудование завезли а специалистов нет, они давно уже на запад уехали.

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    25 минут назад

    А что без него нельзя было открыть?До его приезда сколько людей могли получить лечение?

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