В Белогорске столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

Фото: amur28.info

В понедельник, 20 марта, в Белогорске произошло тройное ДТП. В результате столкновения пострадали четырехлетний ребёнок и его мать. Об этом сообщает «Амур28.инфо».

Авария случилась около 17:00 на пересечении улиц Кирова и Чехова. По предварительной информации, водитель Toyota Corolla двигался по улице Чехова в сторону здания ГИБДД. На перекрестке Кирова – Чехова он решил проскочить на запрещающий сигнал светофора. В результате автомобиль столкнулся с еще одной Toyota Corolla, а также с Nissan Dualis.

В одной из иномарок находилось трое несовершеннолетних детей. Все они были пристегнуты, однако один из малышей все же получил телесные повреждения. Вместе с ним пострадала его мать. Пострадавших доставили в больницу.

По информации «Амур28.инфо», предварительно, виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

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#ДТП #происшествия

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