Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 19:38 1

В Белогорске столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

В Белогорске столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие
Фото: amur28.info

В понедельник, 20 марта, в Белогорске произошло тройное ДТП. В результате столкновения пострадали четырехлетний ребёнок и его мать. Об этом сообщает «Амур28.инфо».

Авария случилась около 17:00 на пересечении улиц Кирова и Чехова. По предварительной информации, водитель Toyota Corolla двигался по улице Чехова в сторону здания ГИБДД. На перекрестке Кирова – Чехова он решил проскочить на запрещающий сигнал светофора. В результате автомобиль столкнулся с еще одной Toyota Corolla, а также с Nissan Dualis.

В одной из иномарок находилось трое несовершеннолетних детей. Все они были пристегнуты, однако один из малышей все же получил телесные повреждения. Вместе с ним пострадала его мать. Пострадавших доставили в больницу.

По информации «Амур28.инфо», предварительно, виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Просмотров всего: 973

#ДТП #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Пьяного на кол и пять лямов штраф.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 8

Следствие назвало должность сотрудницы завитинской больницы, подозреваемой в получении взятки
Происшествия

При пожаре в Моховой пади эвакуировали 10 человек
Происшествия 1

В Благовещенске в ДТП с автобусом серьезно пострадала кондуктор
Происшествия 3

В Амурской области учительница подожгла себя

сегодня, 17:15