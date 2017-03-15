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Следствие назвало должность сотрудницы завитинской больницы, подозреваемой в получении взятки

Следствие назвало должность сотрудницы завитинской больницы, подозреваемой в получении взятки

Сотрудница Завитинской центральной районной больницы, которую подозревают в получении взятки в размере 15 000 рублей, является заместителем главного врача учреждения. Об этом сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

По версии следствия, в феврале-марте 2017 года подозреваемая получила от жителя Завитинска взятку в размере 15 тысяч рублей. За это она оказала мужчине услугу – оформила ему липовый больничный лист.

В августе 2016 года заместитель главврача Завитинской ЦРБ по лечебной части Наталья Козыкина вместе с главным врачом учреждения Лилией Колесовой приняла участие в программе «Простые вопросы» на «Альфа-канале». Козыкина и Колесова тогда отвергли обвинения в подлогах в работе больницы.

Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», в отношении заместителя главврача Завитинской ЦРБ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». 16 марта в больнице провели обыск, сейчас следственные мероприятия продолжаются.

Женщине может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определённые должности.

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#закон #происшествия

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    За что в Завитинской больнице можно дать взятку 15тыс рублей? Бред полный...

  • Vlad73

    Vlad73
    2 часа назад

    В феврале-марте получила взятку 15 тысяч рублей, это как 7500 руб в феврале и 7500 руб в марте?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    52 минуты назад

    15 тыщ за больничный? Бред какой то...

  • Бублик

    Бублик
    47 минут назад

    Бред и еще раз бред!

  • Gelo

    Gelo
    44 минуты назад

    Смотря на сколько дней больничный. В Благовещенске, в травмпункте,что в больнице на Горького, ставка 1500 руб за один день...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    35 минут назад

    СаняCh

    За что в Завитинской больнице можно дать взятку 15тыс рублей? Бред полный...



    оторви *опу , езжай в Завитинск .

    " ты всё поймёшь , ты всё увидишь сам " (с)

  • Stat

    Stat
    30 минут назад

    Да неееее, она не могла.... Ведь она заместитель главного врача, а главные врачи и их заместители самые честные люди, неее... это не она сделала, её подставили простые врачи, подставили специально.... Ох уж это быдломедицинское сообщество в белых халатах....

  • СВС

    СВС
    16 минут назад

    >Gelo>> не шутите так )) (диффамация!)

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