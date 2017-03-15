Следствие назвало должность сотрудницы завитинской больницы, подозреваемой в получении взятки

Сотрудница Завитинской центральной районной больницы, которую подозревают в получении взятки в размере 15 000 рублей, является заместителем главного врача учреждения. Об этом сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

По версии следствия, в феврале-марте 2017 года подозреваемая получила от жителя Завитинска взятку в размере 15 тысяч рублей. За это она оказала мужчине услугу – оформила ему липовый больничный лист.

В августе 2016 года заместитель главврача Завитинской ЦРБ по лечебной части Наталья Козыкина вместе с главным врачом учреждения Лилией Колесовой приняла участие в программе «Простые вопросы» на «Альфа-канале». Козыкина и Колесова тогда отвергли обвинения в подлогах в работе больницы.

Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», в отношении заместителя главврача Завитинской ЦРБ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». 16 марта в больнице провели обыск, сейчас следственные мероприятия продолжаются.

Женщине может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определённые должности.

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