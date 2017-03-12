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При пожаре в Моховой пади эвакуировали 10 человек

При пожаре в Моховой пади эвакуировали 10 человек
Фото: instagram.com/blag_dtp

В понедельник, 20 марта, в поселке Моховая падь произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Пожарным пришлось эвакуировать людей.

Возгорание началось в одной из квартир на третьем этаже утром, в 09:43. Как сообщает ГУ МЧС России по Амурской области, на момент прибытия пожарных расчетов из окна квартиры шел густой дым. Одновременно с тушением огня пожарные эвакуировали жильцов квартир на верхних этажах дома, всего 10 человек. Открытое горение было ликвидировано в 09:53.

В результате пожара квартира на третьем этаже дома оказалась закопчена. Пострадавших нет.

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#пожары #происшествия

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