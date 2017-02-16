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В Приамурье стартовало мероприятие «Пешеход, пешеходный переход!»

В Приамурье стартовало мероприятие «Пешеход, пешеходный переход!»
Фото: vesti.ru

В понедельник, 20 марта, на территории Амурской области стартовало очередное профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход!». Стражи порядка призывают всех участников движения соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.

Как сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Амурской области, мероприятие продлится четыре дня, до 23 марта. Оно призвано стабилизировать обстановку, связанную с аварийностью с участием пешеходов. В последнее время число таких ДТП возросло.

«В последнее время увеличилось количество дорожных аварий, связанных с наездом на пешеходов как на перекрёстках, так и на пешеходных переходах. Так, за две недели марта на территории области зарегистрировано 14 наездов на пеших участников движения, в результате которых 5 пешеходов погибли и 9 получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция Амурской области напоминает, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других авто, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей.

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#жизнь

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