«Ровесники» готовятся масштабно отпраздновать 50-летие

В этом году благовещенский хореографический ансамбль «Ровесники» отпразднует 50-летие. В честь этой даты коллектив готовится к масштабному празднованию. Мероприятия будут длиться два дня. 29 апреля на площади Победы состоится флешмоб, после которого его участники колонной пройдут до площади Ленина. А 30 апреля для бывших и нынешних участников коллектива, а также друзей ансамбля в ЦЭВе состоится юбилейный концерт.

Как рассказали корреспонденту Амур.инфо в ансамбле, сейчас коллектив активно готовится к празднованию. Накануне, 19 марта, на площади Победы прошла первая репетиция флешмоба, который состоится 29 апреля в 15 часов. Всего планируется около 4 тысяч участников. Это и выпускники коллектива, и нынешние участники ансамбля, а также танцующие гости из Мексики, Сингапура и Китая. Кроме того, во флешмобе примут участие и различные творческие коллективы города.

Флешмоб подразумевает под собой танец продолжительностью около 5 минут, затем будет раскрыт флаг «Ровесников», который пронесут по площади Победы. Также коллектив подготовил много сюрпризов, но их держат в секрете. После флешмоба все его участники пройдут до площади Ленина, где состоится большой концерт в рамках фестиваля культуры.

Кстати, в этом году празднование дня рождения «Ровесников» совпадает с Международным днем танца, который также отмечается 29 апреля.

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