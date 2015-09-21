СМИ: на Сахалине задержаны двое чиновников, переехавших из Амурской области

20 марта в Сахалинской области были задержаны министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко и один из его заместителей Тамара Муленкова. По данным ИА Sakh.com, они находятся в изоляторе временного содержания. Оба приехали на Сахалин из Приамурья в первой волне после назначения Олега Кожемяко на пост губернатора.

Задержанию предшествовали обыски и выемки документов в сахалинском минсельхозе. Михаилу Кузьменко и Тамаре Муленковой предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий».

Уголовное дело заведено по факту перечисления совхозу «Южно-Сахалинский» транша областных субсидий в размере более одного миллиарда рублей на строительство животноводческого комплекса. Но эти деньги не были использованы для реализации проекта, пишет СМИ.

Журналисты предполагают, что дело может быть связано с недавним арестом министра земельных и имущественных отношений Сахалинской области Елены Гах. В отношении последней возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, связанное с одним из крупных сельскохозяйственных проектов региона.

Волна коррупционных скандалов началась на острове после визита в Южно-Сахалинск полпреда президента в ДФО, заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.

В октябре 2015 года амурчане – бывший первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области Михаил Кузьменко и замминистра сельского хозяйства Приамурья Тамара Муленкова – получили посты на Сахалине. Кузьменко сначала стал первым замминистра, затем министром. Тамара Муленкова – его первый зам.

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