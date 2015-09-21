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Сегодня, 17:43 96

СМИ: на Сахалине задержаны двое чиновников, переехавших из Амурской области

СМИ: на Сахалине задержаны двое чиновников, переехавших из Амурской области

20 марта в Сахалинской области были задержаны министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко и один из его заместителей Тамара Муленкова. По данным ИА Sakh.com, они находятся в изоляторе временного содержания. Оба приехали на Сахалин из Приамурья в первой волне после назначения Олега Кожемяко на пост губернатора.

Задержанию предшествовали обыски и выемки документов в сахалинском минсельхозе. Михаилу Кузьменко и Тамаре Муленковой предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий».

Уголовное дело заведено по факту перечисления совхозу «Южно-Сахалинский» транша областных субсидий в размере более одного миллиарда рублей на строительство животноводческого комплекса. Но эти деньги не были использованы для реализации проекта, пишет СМИ.

Журналисты предполагают, что дело может быть связано с недавним арестом министра земельных и имущественных отношений Сахалинской области Елены Гах. В отношении последней возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, связанное с одним из крупных сельскохозяйственных проектов региона.

Волна коррупционных скандалов началась на острове после визита в Южно-Сахалинск полпреда президента в ДФО, заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.

В октябре 2015 года амурчане – бывший первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области Михаил Кузьменко и замминистра сельского хозяйства Приамурья Тамара Муленкова – получили посты на Сахалине. Кузьменко сначала стал первым замминистра, затем министром. Тамара Муленкова – его первый зам.

Просмотров всего: 7256

#Дальний Восток #закон

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Комментарии
Показать все (96) Обсудить на форуме
  • S kak $

    S kak $
    4 часа назад

    Опа!

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Меня тоже на Сахалин приглашают работать. Ну его нафик. Похоже Сахалин закалдованный остров. Отдать его японцам пора.

  • Mainer

    Mainer
    4 часа назад



    НА САХАЛИНЕ ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ЧИНОВНИКОВ, ПЕРЕЕХАВШИХ ИЗ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



    Не может такого быть!

    Честнейшие люди.

    Да и тамошний губернатор, говорят с кристально чистой, незамаранной ни чем подобным, репутацией.

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Mainer



    НА САХАЛИНЕ ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ЧИНОВНИКОВ, ПЕРЕЕХАВШИХ ИЗ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



    Не может такого быть!

    Честнейшие люди.

    Да и тамошний губернатор, говорят с кристально чистой, незамаранной ни чем подобным, репутацией.



    Это решит суд. До суда все высказывания являются сплетнями.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    https://forum.sakh.com/?sub=1613648

    от такой новости минут пять просто ржал. как конь. а как же сам ??? он же говорил, что все сахалинские чиновники воры и тунеядцы!!!

    это что ?

    взял бы, и как "порядочный" чиновник подал в отставку со всей командой.

    сколько бы жилья освободилось, и мест в дет садах и школах. и сколько бы жен-мужей чиновников амурских лишилось теплых мест.

    ключевые слова нужно выделять ?

    kotmart 19:53 3

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    TуманМеня тоже на Сахалин приглашают работать. Ну его нафик. Похоже Сахалин закалдованный остров. Отдать его японцам пора.


    Ехай давай, че уши прижал?))))))).

    Фортуна любит рисковых.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Представляю ликование сахалинцев на форумах. Надо будет прочесть.

  • agbor

    agbor
    4 часа назад

    Мда, похоже мало отстегнули. Кожемяко за это по головке не погладят конечно.

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Видать Амурские схемы там не прокатили

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Скорее запахло жаренным и своих сливает.

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Во.. первый пошёл...)) видимо органы за Сахалином сейчас пристально смотрят... и слава богу, что бы другим не повадно было..

  • zapravdy

    zapravdy
    4 часа назад

    Может и до местных, кто не успел на Сахалин свалить, доберутся!

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Видать, что на Сахалине Органы лучше работают, чем здесь! Или мало дали! Наверно, там расценки выше, а они по амурским тарифам ...

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Кольцо сжимается...

  • Pilotnavy

    Pilotnavy
    3 часа назад

    В чужой монастырь, не зная раскладов, даже жулик не пойдет ...

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Верка Щербина вновь не при делах буит? А ЖАЛЬ!!!!

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    vertex

    https://forum.sakh.com/?sub=1613648

    от такой новости минут пять просто ржал. как конь. а как же сам ??? он же говорил, что все сахалинские чиновники воры и тунеядцы!!!

    это что ?

    взял бы, и как "порядочный" чиновник подал в отставку со всей командой.

    сколько бы жилья освободилось, и мест в дет садах и школах. и сколько бы жен-мужей чиновников амурских лишилось теплых мест.

    ключевые слова нужно выделять ?

    kotmart 19:53 3



    ...

    А прикольные коменты там и форум, вот что значит не затюрканные жизнью люди.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    ММС

    Кольцо сжимается...



    Кольцо? Хотя... можно и так сказать

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    за кожемякой уже выехали?

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    икс7

    за кожемякой уже выехали?



    Сахалинцы говорят он днюху в Индии справляет

  • Просто Дима

    Просто Дима
    3 часа назад

    Нут и отлично что уехали с Амурской области, вне пусть делают что хотят

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Мне комент с сахфорума понравился

    Песня Показания амуского Друга сахалинского Губернатора

    +++

    Зачем я в наш колхоз приехал? зачем нарушил здесь покой?, зачем вообще на белом свете есть губернатор дорогой.

    Его конечно Знает Путин и много денег у него, Но В Заключенье не понятно, зачем Доходы Мне его.

    Пусть все коровы Золотые и стоит стойло Их Мульен, но мне немного не понятно, чего ответственый не КОН?

    Ребяты я лишь председатель, Приказы сверху выполнял,И где мне точно указали я тама все и подписал,

    Ребятки я Колхозник в Жизни, Окончил в Благе я сельхоз, могу крутить хвосты коровам и оприходывать навоз. Меня вы строго не судите, Воры поболее меня, меня в Амурку отпустите, забудьте тута про меня,

    Я Быстро Быстренько уеду и самогонки пригублю, а если Кона где в деревне встречу, глаза ему я погашу

    *Слова Припая = мнения народное

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    mikey007

    икс7

    за кожемякой уже выехали?



    Сахалинцы говорят он днюху в Индии справляет



    московские следователи и туда могут в командировку съездить

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    Вам не кажется, что обсуждение улетевших "звезд" с области совсем некорректно. Отсеялись и слава Богу.

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Интересно, на их место местные придут, или опять с Амурки кто приедет

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Бомж_ик

    Видать, что на Сахалине Органы лучше работают, чем здесь! Или мало дали! Наверно, там расценки выше, а они по амурским тарифам ...



    Тоже так подумалось, что там силовики наверное другой формации, бесстрашные и только центру подчиняются, а не местным ставленникам. Хотя может быть действительно, как на сахалинском форуме говорят - показная порка чиновников для глаз местного населения для отвода от более крупной рыбы.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    3 часа назад

    Трутнев чистит ряды Дальнего Востока и всего лишь

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Евгений Шувалов

    Вам не кажется, что обсуждение улетевших "звезд" с области совсем некорректно. Отсеялись и слава Богу.



    ...

    Шта?

    Эт ты с ветки про Абрамова щас прискакал корректный ты наш?

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Евгений Шувалов

    Вам не кажется, что обсуждение улетевших "звезд" с области совсем некорректно. Отсеялись и слава Богу.



    С тех пор, как они отсеялись, у меня как будто дальние родственники на Сахалине появились - читаю новости про похождения наших варягов и сочувствую сахалинцам.

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    anschutka

    Интересно, на их место местные придут, или опять с Амурки кто приедет



    может быть козлов уже собирает чемоданы?

  • системник

    системник
    3 часа назад

    Такое впечатление,что бумеранг прилетит и в Амурскую область, такие деньги без губернатора не могли пройти. Может вспомнят падеж австралийских бурёнок.

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    mikey007

    Евгений Шувалов

    Вам не кажется, что обсуждение улетевших "звезд" с области совсем некорректно. Отсеялись и слава Богу.



    ...

    Шта?

    Эт ты с ветки про Абрамова щас прискакал корректный ты наш?



    Я и о нём написал- отсеялся и слава Богу.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Евгений Шувалов

    mikey007

    Евгений Шувалов

    Вам не кажется, что обсуждение улетевших "звезд" с области совсем некорректно. Отсеялись и слава Богу.



    ...

    Шта?

    Эт ты с ветки про Абрамова щас прискакал корректный ты наш?



    Я и о нём написал- отсеялся и слава Богу.



    Ну да, я, ты он она вместе дружная семья.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Кажется рано о чем то говорить. Суда не было, приговора не было. СлухиФМ

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Мой Господин

    Трутнев чистит ряды Дальнего Востока и всего лишь



    Вот вот. И в этом попозиция занозу нашла.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    системник

    Такое впечатление,что бумеранг прилетит и в Амурскую область, такие деньги без губернатора не могли пройти. Может вспомнят падеж австралийских бурёнок.



    Вон сколько едроботов повылазило сразу))) их бы еще он зачистил на корню.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    vertex

    системник

    Такое впечатление,что бумеранг прилетит и в Амурскую область, такие деньги без губернатора не могли пройти. Может вспомнят падеж австралийских бурёнок.



    Вон сколько едроботов повылазило сразу)))



    Ага, как стадо мелких рыб друг за дружкой по всем веткам.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    Что за народ эти комментаторы? Люди переехали - дураки. На них вешают обвинения - тоже дураки. Одни вы тут сидите знатоки да умницы, давайте вас пообсуждаем

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Мой Господин

    Трутнев чистит ряды Дальнего Востока и всего лишь



    .

    То, что после его визита посадки пошли не значит, что они в следствие этого визита.

  • dim28rus

    dim28rus
    3 часа назад

    позорище

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    С сахфорума:

    ...тайный план по разоблачению амурских чиновников через ссылку на Сахалин реализован...

    эскалибур 19:07

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Фига себе! Чо деется то!

    Ни разу ни знаком ни с ним ни с ней, но, думаю, что о криминале тут говорить преждевременно. Скорее всего сели за свой непрофессионализм. Есть в работе министров с виду безобидные вещи, за которые содют. И садят надолго. Повторяться не буду, недавно на эту тему Нифашева уму-разуму учил. И учил плохо, тот так ничего и не понял. Как, вероятно, не понимала и эта пара.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Антон МакаровКажется рано о чем то говорить. Суда не было, приговора не было. СлухиФМ


    Суда не было, а изолятор есть.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Может быть это злой навет и эти милые люди вовсе не виновны?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Генрих VI

    Может быть это злой навет и эти милые люди вовсе не виновны?



    На всё воля ПАПЫ...

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Tуман

    Генрих VI

    Может быть это злой навет и эти милые люди вовсе не виновны?



    На всё воля ПАПЫ...



    Так они католики?!

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Генрих VI

    Может быть это злой навет и эти милые люди вовсе не виновны?



    Ну... невиновных бы в изолятор не закатали. Если провести параллели, то, наверное, это та же история, что и с Габой.



  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Генрих VI
    Tуман

    Генрих VI

    Может быть это злой навет и эти милые люди вовсе не виновны?



    На всё воля ПАПЫ...



    Так они католики?!


    Скорее еретики)))).

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Генрих VI

    Tуман

    Генрих VI

    Может быть это злой навет и эти милые люди вовсе не виновны?



    На всё воля ПАПЫ...



    Так они католики?!



    Папы разные бывают...

  • Мой Господин

    Мой Господин
    3 часа назад

    А ведь и правда форум похож на ту лавочку возле подъезда. Никаких фактов, только слухи. Супер аргументы супер бабулек.

    А самая противная баба Зоя- дизайнер по профессии вечно семечки подсыпать ни в чем не подозревающим бабкам. Кушайте господа.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    3 часа назад

    А ведь и правда форум похож на ту лавочку возле подъезда. Никаких фактов, только слухи. Супер аргументы супер бабулек.

    А самая противная баба Зоя- дизайнер по профессии вечно семечки подсыпать ни в чем не подозревающим бабкам. Кушайте господа.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад



    Уголовное дело заведено по факту перечисления совхозу «Южно-Сахалинский» транша областных субсидий в размере более одного миллиарда рублей на строительство животноводческого комплекса. Но эти деньги не были использованы для реализации проекта, пишет СМИ.



    Какие еще факты?

    Был лярд перечислен? Был.

    Комплекс есть? Нет.

    Уголовное дело заведено? Да

    Че еще надо

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    mikey007



    Уголовное дело заведено по факту перечисления совхозу «Южно-Сахалинский» транша областных субсидий в размере более одного миллиарда рублей на строительство животноводческого комплекса. Но эти деньги не были использованы для реализации проекта, пишет СМИ.



    Какие еще факты?

    Был лярд перечислен? Был.

    Комплекс есть? Нет.

    Уголовное дело заведено? Да

    Че еще надо



    Не ты ли это Навального пропогандируешь по области?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Хмык

    Генрих VI

    Может быть это злой навет и эти милые люди вовсе не виновны?



    Ну... невиновных бы в изолятор не закатали. Если провести параллели, то, наверное, это та же история, что и с Габой.



    Ваша фамилия случайно не Вышинский?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    До Хорошавина, он тоже амурский из Свободного нашим бывшим долековато.Но что-то есть преступного раз в СИЗО сидят.У силовиков конкретный аргумент имеется.Но время лучший доктор, поживем -увидим.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Генрих VI

    Хмык

    Генрих VI

    Может быть это злой навет и эти милые люди вовсе не виновны?



    Ну... невиновных бы в изолятор не закатали. Если провести параллели, то, наверное, это та же история, что и с Габой.



    Ваша фамилия случайно не Вышинский?



    Ежов.



  • GStor

    GStor
    2 часа назад

    эТО Ж НАСКОЛЬКО У ВАС СКУЧНАЯ ЖИЗНЬ, ЧТО ВЫ СИДИТЕ И УБИВАЕТЕ ВРЕМЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО, К ЧЕМУ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ? Пошлите лучше шашлыки форумом пожарим на выходных

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    GStor

    эТО Ж НАСКОЛЬКО У ВАС СКУЧНАЯ ЖИЗНЬ, ЧТО ВЫ СИДИТЕ И УБИВАЕТЕ ВРЕМЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО, К ЧЕМУ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ? Пошлите лучше шашлыки форумом пожарим на выходных



    Это ты про миллиард? Ага. К нему мы не имеем никакого отношения.



  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Старший в классе

    mikey007



    Уголовное дело заведено по факту перечисления совхозу «Южно-Сахалинский» транша областных субсидий в размере более одного миллиарда рублей на строительство животноводческого комплекса. Но эти деньги не были использованы для реализации проекта, пишет СМИ.



    Какие еще факты?

    Был лярд перечислен? Был.

    Комплекс есть? Нет.

    Уголовное дело заведено? Да

    Че еще надо



    Не ты ли это Навального пропогандируешь по области?



    Ну енти в своем репертуаре.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Хмык

    GStor

    эТО Ж НАСКОЛЬКО У ВАС СКУЧНАЯ ЖИЗНЬ, ЧТО ВЫ СИДИТЕ И УБИВАЕТЕ ВРЕМЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО, К ЧЕМУ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ? Пошлите лучше шашлыки форумом пожарим на выходных



    Это ты про миллиард? Ага. К нему мы не имеем никакого отношения.



    Не ну не поиметь, так хоть приобщиться к высокодуховному.

    Не все же шашлыки жарить да бухать.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    А давайте скажем: Что в полиции тоже дураки, чтоб сначала посадить, а потом выпустить.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Raf Rafovich

    А давайте скажем: Что в полиции тоже дураки, чтоб сначала посадить, а потом выпустить.



    Ими, скорее всего, занимается следственный комитет. А санкцию на заключение под стражу даёт суд. Так что полиция никого не сажает.

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Посмотрели кого КОН перетянул и вычислили всю шоблу... Кожемяко поди йогу в Индии изучает? На зоне пригодится! Хорошавин тоже хорохорился и пристебаи ему дифирамбы пели... Но у нас просто так в изолятор не сажают. Всё уже согласовано. И факты уже есть,то есть основания для задержания...

    А какой у нас суд ,так это все знают... Заказ получен - дело будет! Скоро же выборы царя,или генерального секретаря,нужно показать,как он борется со мздоимцами невзирая на ранги...

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Олежа кожемяко, за тобой уже выехали

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Да в изолятор можно загреметь и без решения суда. Хотя бы до выяснения личности.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Хороший подарок Кожемяке к юбилею...

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Raf Rafovich

    Да в изолятор можно загреметь и без решения суда. Хотя бы до выяснения личности.



    В следственный изолятор так просто не загремишь. А в ИВС можно.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Raf Rafovich

    Да в изолятор можно загреметь и без решения суда. Хотя бы до выяснения личности.



    Вот именно, и по этой вот за эту новость из пальца попозиция раздувает) Смешные вы) Уволят так скоро

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Вроде Кожемяко обещал всех рыбой дешевой накормить. А начал с мяса.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Мой Господин

    А ведь и правда форум похож на ту лавочку возле подъезда. Никаких фактов, только слухи. Супер аргументы супер бабулек. А самая противная баба Зоя- дизайнер по профессии вечно семечки подсыпать ни в чем не подозревающим бабкам. Кушайте господа.



    Кушают, как видишь

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    ( шепотом, опасаясь Сани Ч) А мне Хорошавин нравился,

    когда не был еще губернатором, и когда его туда сослали,

    мне его было жалко,...А вот местных слуг ( прислужников),

    отправившихся вслед за КОНом, как то и не жаль.

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    1 час назад

    Ещё раз внимательно вглядитесь в лица фигурантов! У меня создаётся ощущение, что не тех взяли... Они ещё вчера явно навоз утаптывали :)

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Генрих VI , сегодня, 20:12

    Raf Rafovich

    Да в изолятор можно загреметь и без решения суда. Хотя бы до выяснения личности.



    В следственный изолятор так просто не загремишь. А в ИВС можно.

    Генрих новость читаешь в каком они изоляторе? Или между строк?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Raf Rafovich Генрих VI

    Генрих VI , сегодня, 20:12

    Raf Rafovich

    Да в изолятор можно загреметь и без решения суда. Хотя бы до выяснения личности.



    В следственный изолятор так просто не загремишь. А в ИВС можно.

    Генрих новость читаешь в каком они изоляторе? Или между строк?



    Да, действительно. Прошу прощения. Исправлюсь. Искуплю (может быть, даже кровью).

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Так че там два места вакантно

    кого следующего отправим на Сахалин

    работать

    есть у меня кандидатурки из Правительства АО несколько их

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    1 час назад

    Крылатая фраза :-Украл, выпил, в тюрьму ! Начинает приобретать иное звучание :-Украл ,посидел в министерском кресле, в тюрьму !!! )

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Игорь ВолобуевЕщё раз внимательно вглядитесь в лица фигурантов! У меня создаётся ощущение, что не тех взяли... Они ещё вчера явно навоз утаптывали :)


    Посмотрите на фото Мавроди... что оно вам говорит??

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    Интересно бы выяснить, куда они зарыли украденный ярд))))) А для этого нужно всего лишь вспомнить...КТО их назначил на должности)))))

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007

    Так че там два места вакантно

    кого следующего отправим на Сахалин

    работать

    есть у меня кандидатурки из Правительства АО несколько их



    Вот это и бесит, да Альбинка? То что тебя никуда не рассматривают.

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    Игорь Волобуев

    Ещё раз внимательно вглядитесь в лица фигурантов! У меня создаётся ощущение, что не тех взяли... Они ещё вчера явно навоз утаптывали :)



    Надо бы как-то покорректнее в оценках, что ли. Потому как если внимательно вглядеться в Ваше аристократическое лицо, г-н Волобуев, то можно также определённо прийти к выводу, что оно не особенно отягощено интеллектом. Насколько это связано с навозом - не готов ответить.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    СаняCh

    mikey007

    Так че там два места вакантно

    кого следующего отправим на Сахалин

    работать

    есть у меня кандидатурки из Правительства АО несколько их



    Вот это и бесит, да Альбинка? То что тебя никуда не рассматривают.



    Я присесть не готов еще.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Осталось КОНа закрыть и весь Сахалин проголосует за Путина.

    Компания началась.Держись Единая Россия )))))

    Бойтесь,кого завтра сольют.Может бодрячка из пылящих окоп за шиворот вытащат.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    NEOS

    Игорь Волобуев

    Ещё раз внимательно вглядитесь в лица фигурантов! У меня создаётся ощущение, что не тех взяли... Они ещё вчера явно навоз утаптывали :)



    Надо бы как-то покорректнее в оценках, что ли. Потому как если внимательно вглядеться в Ваше аристократическое лицо, г-н Волобуев, то можно также определённо прийти к выводу, что оно не особенно отягощено интеллектом. Насколько это связано с навозом - не готов ответить.



    Опередил меня. Злорадствует человек, его это не красит.

  • AmurJapan99

    AmurJapan99
    56 минут назад

    Мда... Сахалин это вам не Благовещенск. Там уже рука набита.

  • sinica

    sinica
    55 минут назад

    Может Кожемяко их специально на Сахалин уволок, чтоб легче было выявить коррупционеров? Как в золотом теленке- Козлевич- тихим сапом и всех пересажал..

  • AmurJapan99

    AmurJapan99
    54 минуты назад

    А Кожемяку кто уволок? Тоже, чтобы тихим сапом пересажать?

  • Алекsей

    Алекsей
    49 минут назад

    Каселёк, каселёк, каакой касылёк, на обысчи !!!

  • буда

    буда
    45 минут назад

    Нормально поработали, сейчас начнут говорить что и как и через кого, кто давал команды и т.д. Силовики молодцы. КОА сейчас загрустит, а наш КАА останется без покровителя. Честные и порядочные люди. Все для народа.

  • Питерский

    Питерский
    45 минут назад

    sinica

    Может Кожемяко их специально на Сахалин уволок, чтоб легче было выявить коррупционеров? Как в золотом теленке- Козлевич- тихим сапом и всех пересажал..



    А может главный чекист страны уволок Кожемяку чтобы пересажать их всех.

  • domovenok

    domovenok
    43 минуты назад

    Миша Кузьменко самый честнв

  • domovenok

    domovenok
    41 минута назад

    МиЛ

  • vertex

    vertex
    37 минут назад

    буда

    Нормально поработали, сейчас начнут говорить что и как и через кого, кто давал команды и т.д. Силовики молодцы. КОА сейчас загрустит, а наш КАА останется без покровителя. Честные и порядочные люди. Все для народа.



    Ничего не будет, как и с Сердюковым, окружение такое, ввели в заблуждение)))

  • domovenok

    domovenok
    37 минут назад

    Миша Кузьменко самый честный человек. Его подставили.

  • mikey007

    mikey007
    36 минут назад

    domovenok

    Миша Кузьменко самый честнв



    Возможно, не знаю

    но тут с кем поведешься, как грится...

  • Stat

    Stat
    34 минуты назад

    Да неее..... они.....эти....они...не могут этого сделать, на фото у них такие милые, невинные лица... Да и с Амурской области они.., там ведь самые грамотные, честные и невинные чиновники работают. Здесь явно какая-то ошибка или подстава. Не могут они этого сделать, не верьте в эту чушь!

  • AmurJapan99

    AmurJapan99
    21 минута назад

    physic1

    Верка Щербина вновь не при делах буит? А ЖАЛЬ!!!!



    Гыыы Верка Щербина, Сонька золотая ручка... люблю Сахалин, остров романтики. Блатной романтики.

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