В Благовещенске в ДТП с автобусом серьезно пострадала кондуктор

Фото: instagram.com/blag_dtp

В понедельник утром, 20 марта, в Благовещенске столкнулись иномарка и пассажирский автобус. Как стало известно ИА «Амур.инфо», в результате ДТП серьезные травмы получила кондуктор автобуса.

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской. Проезжую часть не поделили японский микроавтобус и пассажирский автобус. В результате столкновения у кондуктора, которая находилась в общественном транспорте, оказался сломан нос. Врачам пришлось наложить женщине швы.

В приемной Автоколонны 1275, которой принадлежит данный автобус, ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП, но от подробностей воздержались.

В УГИБДД УМВД России по Амурской области факт аварии также подтвердили и сообщили, что пострадавших двое.

«По предварительной информации, утром в районе дома № 146 по улице Ленина водитель автомобиля Toyota Alphard 1986 года рождения при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автобусу Daewoo, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП травмированы женщина-пассажир 1954 года рождения и мужчина 1959 года рождения», – сообщила представитель ведомства.

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#ДТП #происшествия

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