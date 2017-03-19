Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:33 1

В Благовещенске в ДТП с автобусом серьезно пострадала кондуктор

В Благовещенске в ДТП с автобусом серьезно пострадала кондуктор
Фото: instagram.com/blag_dtp

В понедельник утром, 20 марта, в Благовещенске столкнулись иномарка и пассажирский автобус. Как стало известно ИА «Амур.инфо», в результате ДТП серьезные травмы получила кондуктор автобуса.

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской. Проезжую часть не поделили японский микроавтобус и пассажирский автобус. В результате столкновения у кондуктора, которая находилась в общественном транспорте, оказался сломан нос. Врачам пришлось наложить женщине швы.

В приемной Автоколонны 1275, которой принадлежит данный автобус, ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП, но от подробностей воздержались.

В УГИБДД УМВД России по Амурской области факт аварии также подтвердили и сообщили, что пострадавших двое.

«По предварительной информации, утром в районе дома № 146 по улице Ленина водитель автомобиля Toyota Alphard 1986 года рождения при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автобусу Daewoo, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП травмированы женщина-пассажир 1954 года рождения и мужчина 1959 года рождения», – сообщила представитель ведомства.

Просмотров всего: 2226

#ДТП #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    как можно так сделать на такой тачке ,чтобы тебя протаранил тяжелый автобус,который еще скорее всего от остановки отъезжал

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Белогорске столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие
Происшествия 8

Следствие назвало должность сотрудницы завитинской больницы, подозреваемой в получении взятки
Происшествия

При пожаре в Моховой пади эвакуировали 10 человек
Происшествия 3

В Амурской области учительница подожгла себя

сегодня, 17:15