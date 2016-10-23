Жительница Тамбовки пожаловалась, что ее заставляли сдать деньги на строительство парка отдыха

Фото: restoran.tumblr.com

В селе Тамбовка сельские власти хотят построить парк отдыха и сделать пруд на месте сгоревшего около восьми лет назад дома детского творчества. Для того чтобы найти средства на проведение работ, местные власти объявили всенародный сбор средств. Глава муниципального образования Сергей Гречихин заявляет, что пожертвования исключительно добровольные. Правда, некоторые жители говорят обратное.

«Мы хотим разбить парк для семейного отдыха, – пояснил Сергей Владимирович. – И здесь же хотим создать пруд: выроем котлован, накачаем помпой воду, разведем там рыбу, постараемся вырастить лотосы».

Он добавил, что ранее аналогичным образом собирали средства на реконструкцию площади Победы. Добровольными пожертвованиями удалось собрать 800 тысяч рублей, после чего помогли из областного бюджета.

«Сбор средств идет исключительно добровольный, – отметил Сергей Гречихин. – Люди могут пожертвовать любую сумму, они получают договор».

Тем не менее некоторые жители Тамбовки сообщают в редакцию, что сбор средств идет не совсем добровольным способом – как среди взрослых, так и среди детей. В тамбовской школе говорили о том, что с учеников собирают по 100 рублей.

«Да, я слышал о подобном, – рассказал Сергей Гречихин. – Там или учителя, или дети неверно поняли информацию. У меня дочь учится в школе. Недавно пришла домой и спросила, будем ли мы сдавать деньги на строительство парка. Я ей сказал, что, конечно, сдадим».

Одна жительница села сообщила в редакцию, что ей пришлось уволиться из-за того, что она отказалась сдавать 200 рублей на пруд, как это сделал весь коллектив. «Я считаю, что это мои деньги, и я сама решаю, на что сдавать. После этого мне сказали написать заявление по собственному желанию».

На вопрос корреспондента, почему женщина согласилась уволиться, та пояснила, что не представляла, как дальше могла работать в коллективе, который настроен против нее.

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#жизнь #отдых #строительство

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