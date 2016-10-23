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Жительница Тамбовки пожаловалась, что ее заставляли сдать деньги на строительство парка отдыха

Жительница Тамбовки пожаловалась, что ее заставляли сдать деньги на строительство парка отдыха
Фото: restoran.tumblr.com

В селе Тамбовка сельские власти хотят построить парк отдыха и сделать пруд на месте сгоревшего около восьми лет назад дома детского творчества. Для того чтобы найти средства на проведение работ, местные власти объявили всенародный сбор средств. Глава муниципального образования Сергей Гречихин заявляет, что пожертвования исключительно добровольные. Правда, некоторые жители говорят обратное.

«Мы хотим разбить парк для семейного отдыха, – пояснил Сергей Владимирович. – И здесь же хотим создать пруд: выроем котлован, накачаем помпой воду, разведем там рыбу, постараемся вырастить лотосы».

Он добавил, что ранее аналогичным образом собирали средства на реконструкцию площади Победы. Добровольными пожертвованиями удалось собрать 800 тысяч рублей, после чего помогли из областного бюджета.

«Сбор средств идет исключительно добровольный, – отметил Сергей Гречихин. – Люди могут пожертвовать любую сумму, они получают договор».

Тем не менее некоторые жители Тамбовки сообщают в редакцию, что сбор средств идет не совсем добровольным способом – как среди взрослых, так и среди детей. В тамбовской школе говорили о том, что с учеников собирают по 100 рублей.

«Да, я слышал о подобном, – рассказал Сергей Гречихин. – Там или учителя, или дети неверно поняли информацию. У меня дочь учится в школе. Недавно пришла домой и спросила, будем ли мы сдавать деньги на строительство парка. Я ей сказал, что, конечно, сдадим».

Одна жительница села сообщила в редакцию, что ей пришлось уволиться из-за того, что она отказалась сдавать 200 рублей на пруд, как это сделал весь коллектив. «Я считаю, что это мои деньги, и я сама решаю, на что сдавать. После этого мне сказали написать заявление по собственному желанию».

На вопрос корреспондента, почему женщина согласилась уволиться, та пояснила, что не представляла, как дальше могла работать в коллективе, который настроен против нее.

Просмотров всего: 813

#жизнь #отдых #строительство

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад



    В селе Тамбовка сельские власти хотят построить парк отдыха и сделать пруд на месте сгоревшего около восьми лет назад дома детского творчества. Для того чтобы найти средства на проведение работ, местные власти объявили всенародный сбор средств. Глава муниципального образования Сергей Гречихин заявляет, что пожертвования исключительно добровольные. Правда, некоторые жители говорят обратное.

    «Мы хотим разбить парк для семейного отдыха, – пояснил Сергей Владимирович. – И здесь же хотим создать пруд: выроем котлован, накачаем помпой воду, разведем там рыбу, постараемся вырастить лотосы».



    Дом творчества сгорел.. тогда на пруд все скинулись!

    А про поэтапнойсть не слышали?.. Зачем пруд, если ДЕНЕГ НЕТ?

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    чо тебе опять не так?!..пруд зато не сгорит...все логично.

  • Порты Амура

    Порты Амура
    2 часа назад

    Да там наверняка глава района чудит. Ни проекта, ни конкурса. Взял разворотил центр. Срубил красивые тополя. Интересно есть ли разрешение вообще на всю эту кипучую деятельность? Куда там прокурор и менты смотрят?

    А разрешение на добычу воды из скважины есть? Насос они там собрались ставить? а разрешение на рубку деревьев было? деньги они с народа собирают.

    А глава села скорее всего ни при чем.

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    красивые тополя

  • Порты Амура

    Порты Амура
    2 часа назад

    Да. Они мне нравились. Большие такие. Я когда к маме езжу, в центре живет, как раз напротив сельсовета, всегда с ней там гуляли. а сейчас все разворотили, грязь развели. Пруд . ага. Не пруд. прет их там.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Shift

    чо тебе опять не так?!..пруд зато не сгорит...все логично.



    Давай всем селом скинемся на тёплую остановку с вайфаем в деревне?.. Соберём с селян деньги.

    Шифт, парки бывают разные, и сделать его БЕЗ пруда значительно дешевле, и по строительству, и по содержанию. Вешать на Сельский бюджет пруд с рыбками, это не та необходимость.. Может, всё таки, дом ДЕТСКОГО творчества как-то актуальнее?.. Тогда, быть может просто окультуренный парк, А потом Дом творчества рядом, ммм?.. Не, не думал? Хотя да, на дом творчества денег нужно больше, но для этого необходимо село развить, селян работой озадачить, в общем, всё как надо чтобы. И тогда парк буит, и пруд с лебедями...

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    а мне пруд ближе....чем парк

    я вот пруд хотел сделать 10х25...рыбок туда запустить..пляжик сделать...эх, не дали...:(

  • Порты Амура

    Порты Амура
    1 час назад

    Да хоть пруд. хоть дом творчества. хоть ясли. есть определенные правила и законы. А там в тамбовке творят что хотят. Захотелось пруд вырыть- выроют. Обдерут людей , но выроют. Пруд они хотят. Вы центр тамбовки с этими убогими ларьками видели. Особенно магазин из профнастила. рядом с местом где пруд хотят вырыть? На нем еще пьяный волк из украинской сказки нарисован. Вот умора. как раз там будет местная алкашня лотосы собирать. А то им щас негде похмелятся. а че. Проснулся утром на лавочке. из пруда свеженакачанной насосом водички напился. свежераскрытым лотусом закусил из пруда прчм. и все. Жизть в малиновом цвете. Веселухааа будееет

  • апчхее

    апчхее
    1 час назад

    Порты Амура

    Да. Они мне нравились. Большие такие. Я когда к маме езжу, в центре живет, как раз напротив сельсовета, всегда с ней там гуляли. а сейчас все разворотили, грязь развели. Пруд . ага. Не пруд. прет их там.



    Чем больше тополь-тем лучше падает!И громче!У нас во дворе несколько лет назад так тополек упал,хорошо-вдоль машин по тротуару,а ведь мог бы и на машины упасть,людей на улице не было,ветер сильный был!

  • Порты Амура

    Порты Амура
    1 час назад

    Все когда нибудь падает. А деревья рубить без спросу нельзя. А там нет никаких документов. как минимум должно быть решение депутатов села об обустройстве парка. А кто потом его содержать будет. Откуда внищем бюджете деревни деньги на дворников. на ремонт сломанных алкашами лавочек, на доставание из пруда осколков разбитх бутылок. а если недай бог какой ребенок в пруд упадет и порежется. Плохо все это. Плохо.

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    Тетка уволилась с работы потому что у нее траблы с коллегами, а заодно нагадила в сторону руководства и администрации села)))) какая молодец.

  • ГалГош

    ГалГош
    34 минуты назад

    По рассказам жителей, всех их в добровольно-принудительном порядке обязали перечислить однодневный заработок на обустройство парка. Плюс в школе с каждого ребёнка по 100 рублей.В итоге каждой семье пришлось выложить кругленькую сумму...

  • Альби

    Альби
    25 минут назад



    ей пришлось уволиться из-за того, что она отказалась сдавать 200 рублей на пруд



    Не верится мне что-то) В Тамбовке так легко раскидываются работами?))

  • sinoptik

    sinoptik
    21 минута назад

    Альби



    ей пришлось уволиться из-за того, что она отказалась сдавать 200 рублей на пруд



    Не верится мне что-то) В Тамбовке так легко раскидываются работами?))



    Вот-вот. А потом мне непонятно как можно заставить сдать деньги. Не хотите не сдавайте, ну а сдали добровольно'-принудительно - молчите уже в тряпочку, деЦкий сад какой-то, мы не хотели, нас заставляли. Как стадо.

  • Витком

    Витком
    9 минут назад

    А вы синоптик поживите в Тамбовке или вроде этого, быстро к стаду и примкнете, иначе не выживешь, а то порассуждать то запросто

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 минуты назад

    Shift

    а мне пруд ближе....чем парк

    я вот пруд хотел сделать 10х25...рыбок туда запустить..пляжик сделать...эх, не дали...:(



    Всему своё время.

    Если крузак не по карману, то нафига его в ипотеку брать? Пофигу на то, как каждый свою жизнь устраивает (не преступая закон, разумеется) но управленцу такого нельзя делать.

  • sinoptik

    sinoptik
    2 минуты назад

    Витком

    А вы синоптик поживите в Тамбовке или вроде этого, быстро к стаду и примкнете, иначе не выживешь, а то порассуждать то запросто



    Ой, да ладно. Я тоже не в Париже живу. Сдали деньги, значит не фиг потом журналистам жаловаться. Пошли на принцип- значит опять не фиг жаловаться. Думаю что с топором на селом никто не стоял, деньги силком не выбивали.

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