В Благовещенске напали на таксиста

В дежурную часть Благовещенска поступило сообщение от жителя областного центра. Мужчина 1982 года рождения сообщил, что на него напали двое неизвестных молодых людей. Потерпевший работает водителем такси, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

Предварительно установлено, что во время поездки на него сзади напали двое пассажиров, начали его душить и потребовали отдать им ценные вещи. Потерпевшему удалось вырваться, он выбрался из автомобиля и вызвал сотрудников полиции.

По версии следствия, злоумышленники забрали из машины 2 000 рублей и скрылись.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны двое жителей областного центра, 1997 и 1994 годова рождения, ранее судимых за аналогичные преступления. Злоумышленники задержаны в одном из баров города Благовещенск. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Просмотров всего: 1513

#происшествия

распечатать