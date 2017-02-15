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Сегодня, 17:05 3

В Благовещенске напали на таксиста

В дежурную часть Благовещенска поступило сообщение от жителя областного центра. Мужчина 1982 года рождения сообщил, что на него напали двое неизвестных молодых людей. Потерпевший работает водителем такси, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

Предварительно установлено, что во время поездки на него сзади напали двое пассажиров, начали его душить и потребовали отдать им ценные вещи. Потерпевшему удалось вырваться, он выбрался из автомобиля и вызвал сотрудников полиции.

По версии следствия, злоумышленники забрали из машины 2 000 рублей и скрылись.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны двое жителей областного центра, 1997 и 1994 годова рождения, ранее судимых за аналогичные преступления. Злоумышленники задержаны в одном из баров города Благовещенск. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Блин, такие молодые и уже не первый раз проходят по аналогичному делу.... Таких только пожизненно и навсегда

  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Под поезд обоих

  • 55

    55
    2 часа назад

    Ну сколько можно этих уродов содержать за счёт налогоплательщиков, которым они же нормально жить и не дают. На рудники пахать их отправлять надо, чтобы и себя содержали и ущерб потерпевшим в полном объёме выплачивали.

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