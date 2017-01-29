21 марта на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о людях с синдромом Дауна

Утром 21 марта в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» программа «Близко к сердцу», посвященная Международному дню человека с синдромом Дауна. Участники программы: Наталья Маскаева – руководитель общественного движения «Дети солнца», общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в городе Благовещенске и Вера Син – педагог коррекционной школы № 7 города Благовещенска.

Ведущие эфира – Татьяна Удалова, Олег Никитин.

Сегодня Международный день кукольника. В полуденном «Эхе» – программа «Я так дУмаю!». Герой программы – актёр Амурского областного театра кукол Сергей Елизов. Ведущие эфира – Олег Никитин, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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