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В Благовещенске всемирную акцию «Час земли» поддержат велопробегом

В Благовещенске всемирную акцию «Час земли» поддержат велопробегом
Фото: podakuni.livejournal.com

В субботу, 25 марта, в 20:00 на площади имени Ленина в Благовещенске стартует велопробег. Таким образом горожане поддержат всемирную экологическую акцию «Час земли».

Велопробег в рамках «Часа земли» в областной столице организует местный клуб велотуризма «Два колеса». Происходит это второй год подряд.

«Хотим проехаться в максимально ярких одеждах, вооруженные велофонарями, по городу в этот час. Выбрали для себя маршрут: от набережной до Калинина, по Калинина до Горького, по Горького до Театральной, затем от Театральной по набережной обратно на площадь имени Ленина», – рассказал ИА «Амур.инфо» участник клуба Станислав Кряжев.

Во время велопробега улицы в городе перекрывать не будут. Маршрут проложен по тротуару, во время движения участники обязуются соблюдать Правила дорожного движения. Для этого они разобьются на группы по 10 человек.

Как говорит Станислав Кряжев, если в 2016 году велопробег собрал порядка 25 участников, то в этом году их ожидается около 50.

Цель экологической акции «Час земли» – привлечь внимание людей к сохранению природы Земли. В ходе акции Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В этот день в определённое время гаснет и подсветка самых известных зданий и памятников мира, таких как Московский Кремль, Эйфелева башня, Биг-Бен, римский Колизей.

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#спорт #транспорт

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Комментарии
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  • chaika

    chaika
    5 часов назад

    это супер идея!

  • vadis

    vadis
    4 часа назад

    ...Маршрут проложен по тротуару,...

    Пешеходы проклянут!

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    3 часа назад

    Хорошее мероприятие для привлечения внимания к активной велосипедизации города Благовещенска.

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