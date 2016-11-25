В России обнаружен вирус, поражающий банкоматы

Фото: ria.ru

Вирус, атакующий банкоматы, объявился в России. Он проникает в устройство без физического контакта, а выявить и устранить проблему сложно, пишет «Коммерсантъ».

Цель нового вируса – не средства клиентов, а деньги в банкомате, который настраивается на выдачу всех самых крупных купюр любому, набравшему определенный код. Механизм борьбы с ним пока не найден, и банкам приходится лишь повышать общий уровень безопасности своих сетей.

Этот вирус в российских банкоматах замечен впервые. Он «живет» в оперативной памяти устройства. Так как вирус не имеет файлового тела, его не видят антивирусы, и он может находиться в зараженном банкомате сколь угодно долго, поясняет один из собеседников «Ъ».

Если в России данную схему мошенники применили впервые, то в мире подобные случаи уже были. «Хищение средств с помощью бесфайлового вируса под силу лишь профессиональным преступникам, поскольку тут необходимы достаточно серьезные технологии,— отмечает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.— Злоумышленники взламывают внешний контур сети банка, далее проникают в компьютер специалиста, отвечающего за банкоматную сеть, а оттуда вирус попадает в отдельный замкнутый контур банкоматной сети».

Пока противоядие не найдено, банкирам остается не допускать заражения банкоматов. «Чтобы уберечься от подобных проникновений, банки должны усилить защиту внешнего контура и банкоматной сети,— отмечает начальник управления по развитию систем самообслуживания "Альфа-банка" Максим Дарешин.— Однако особенность в том, что стоимость защиты хоста не зависит от количества банкоматов, подключенных к сети, сто или несколько тысяч».

«В подобной ситуации банки с небольшими банкоматными сетями, сопоставив объем затрат и рисков, вряд ли охотно будут вкладывать средства в безопасность, предпочитая застраховать банкоматы от хищений»,— указывает собеседник «Ъ» в крупном банке, признавая, что такой подход, будет стимулировать мошенников и далее распространять новый вирус.

В пятницу крупнейшие эмитенты Сбербанк, ВТБ и ВТБ 24 заявили, что не зафиксировали случаев компрометации карт. В Альфа-банке отметили, что не фиксировали всплеска компрометации. Московский кредитный банк и Сити-банк сообщили, что не получали сообщения ЦБ и не фиксируют проблем с картами. Нет проблем с картами и в банке «Югра».

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#происшествия #технологии

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