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Концерт «Ночных снайперов» в Благовещенске: горожан просят обменять билеты на актуальные

Концерт «Ночных снайперов» в Благовещенске: горожан просят обменять билеты на актуальные
Фото: ekburg.tv

24 марта в Благовещенске состоится концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Организаторы предупреждают: горожанам, которые купили билеты на выступление, нужно сверить, какое в них указано число. И если в билетах стоит «26 марта», следует обменять их на актуальные – на 24 марта.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» директор Grand Arena Ostrova, где должен состояться концерт, Яна Кряжевских, изначально планировалось, что концерт пройдет 26 марта. С этой датой были отпечатаны первые билеты, которые поступили в продажу. Однако спустя 7-10 дней стало известно, что выступление Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» состоится в Благовещенске на два дня раньше – 24 марта.

Люди, у которых на руках оказались билеты на 26-е число, должны обменять их в Grand Arena Ostrova на 24-е число. При этом купленные места сохраняются.

Как сообщается на сайте Grand Arena Ostrova, билеты на концерт еще есть в продаже. Их цена составляет от 1 600 до 3 500 рублей.

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#концерты

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