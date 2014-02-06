Один из самых дорогих коттеджей в Благовещенске выставлен на продажу

В районе турбазы «Мухинка» продается трехэтажный особняк площадью 1 150 квадратных метров. Расположен он на земельном участке в 7 гектаров. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений. Стоимость коттеджа – 60 миллионов рублей, правда, после того, как корреспондент Амур.инфо обратился за комментарием к продавцу, вместо цифр в объявлении в графе «цена» появилось слово «договорная».

Находится коттедж, по словам автора объявления, «в живописном, экологически чистом месте в районе турбазы "Мухинка"». Кстати стоит он столько же сколько и особняк Колесова, который уже почти год как продается. Правда последний почти в два раза меньше по площади и расположен на территории в один гектар, да и выглядит скромнее.

Особняк в районе «Мухинки» имеет классический декор сделан под дворцовый стиль и стиль старого замка. Как написано в объявлении, на первом этаже расположены винный погреб, гараж, кинозал, бильярдная комната, сауна, бытовые помещения. На втором и третьем этажах находятся гостиная, гостевая спальня, спальни хозяев, детская комната и бассейн (10 на 7 метров глубиной 2,3 метра) с системой очистки, фильтрации и подогрева. Стены и потолки украшены фресками, лестница выполнена из мрамора, натурального камня и ковки. Во всех комнатах установлены камины.

Но это не все прелести особняка: «Изо всех окон прекрасный вид на лесную рощу. С третьего этажа из спальни с балкона открывается панорамный вид на реку Зею. Имеется уличная смотровая площадка на реку, летняя веранда, оборудованное место для шашлыков и барбекю. Проходная на въезде оборудована под проживание обслуживающего персонала. Территория огорожена, что исключает возможность постороннего проникновения. Возможно использовать под загородный отель для отдыха VIP-гостей. Неподалеку располагается вертолетная площадка».

На сегодняшний день – это один из самых крупных и самых дорогих коттеджей, продаваемых в Амурской области.

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#торговля

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