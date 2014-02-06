Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:10 58

Один из самых дорогих коттеджей в Благовещенске выставлен на продажу

Один из самых дорогих коттеджей в Благовещенске выставлен на продажу

В районе турбазы «Мухинка» продается трехэтажный особняк площадью 1 150 квадратных метров. Расположен он на земельном участке в 7 гектаров. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений. Стоимость коттеджа – 60 миллионов рублей, правда, после того, как корреспондент Амур.инфо обратился за комментарием к продавцу, вместо цифр в объявлении в графе «цена» появилось слово «договорная».

Находится коттедж, по словам автора объявления, «в живописном, экологически чистом месте в районе турбазы "Мухинка"». Кстати стоит он столько же сколько и особняк Колесова, который уже почти год как продается. Правда последний почти в два раза меньше по площади и расположен на территории в один гектар, да и выглядит скромнее.

Особняк в районе «Мухинки» имеет классический декор сделан под дворцовый стиль и стиль старого замка. Как написано в объявлении, на первом этаже расположены винный погреб, гараж, кинозал, бильярдная комната, сауна, бытовые помещения. На втором и третьем этажах находятся гостиная, гостевая спальня, спальни хозяев, детская комната и бассейн (10 на 7 метров глубиной 2,3 метра) с системой очистки, фильтрации и подогрева. Стены и потолки украшены фресками, лестница выполнена из мрамора, натурального камня и ковки. Во всех комнатах установлены камины.

Но это не все прелести особняка: «Изо всех окон прекрасный вид на лесную рощу. С третьего этажа из спальни с балкона открывается панорамный вид на реку Зею. Имеется уличная смотровая площадка на реку, летняя веранда, оборудованное место для шашлыков и барбекю. Проходная на въезде оборудована под проживание обслуживающего персонала. Территория огорожена, что исключает возможность постороннего проникновения. Возможно использовать под загородный отель для отдыха VIP-гостей. Неподалеку располагается вертолетная площадка».

На сегодняшний день – это один из самых крупных и самых дорогих коттеджей, продаваемых в Амурской области.

Просмотров всего: 6894

#торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (58) Обсудить на форуме
  • kev

    kev
    6 часов назад

    Полгода точно продать не могут, проплатити рекламу на амуринфо :)

  • mikey007

    mikey007
    6 часов назад

    Так проще просто воровать деньги частями и строить, чем готовое купить.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    5 часов назад

    нада брать)

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    Абрамов продаёт

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Старший в классе

    Абрамов продаёт



    Стока тока едросня наворовать может.

  • ETOYA

    ETOYA
    5 часов назад

    коттедж хозяина АСЯ и Дом-дача вроде.

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Козлов бы купил, хоть деньги в бюджете бы остались.

    100-60=40

  • лань

    лань
    5 часов назад

    Опаздали с продажей,значительная часть населения,имеющая деньги уехали из Амурской области,остались как бы мягче сказать,население не столь богатое,а у кого и есть деньги купят в других регионах,где жизнь получше нашей и недвижимость подешевле,а насчёт экологии в будущем я лично очень сомневаюсь,что она будет чистой.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад



    . Стоимость коттеджа – 60 миллионов рублей,



    Да лаадно?! Не может быть! В Белогорске, три года назад, садик "Дельфин" на 100 мест отремонтировал один "эффективный управленец" за 50 милионов рублей, а тут целый особняк с фресками и в живописных местах Мухинки за.. 60 млн...

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Сергей Труш



    . Стоимость коттеджа – 60 миллионов рублей,



    Да лаадно?! Не может быть! В Белогорске, три года назад, садик "Дельфин" на 100 мест отремонтировал один "эффективный управленец" за 50 милионов рублей, а тут целый особняк с фресками и в живописных местах Мухинки за.. 60 млн...



    Труш, а чем цена от себестоимости отличается тебе известно?

  • Shift

    Shift
    5 часов назад

    Труш, сколько можно жопу с пальцем сравнивать?...твоя маниакальность уже начинает настораживать..ты чего такой озабоченный-то этим садиком?..у тебя кроме цифры 50млн, другие данные есть по этому садику..?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    5 часов назад

    Да Да, Ася и дом дача. По всем же сайтам раструбили про ту свадьбу. Типа "воровали, ворует и будем воровать, посмотрите на нас".

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    лань

    Опаздали с продажей,значительная часть населения,имеющая деньги уехали из Амурской области,остались как бы мягче сказать,население не столь богатое,а у кого и есть деньги купят в других регионах,где жизнь получше нашей и недвижимость подешевле,а насчёт экологии в будущем я лично очень сомневаюсь,что она будет чистой.



    Не только население, организации тоже валят отсюда.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    oenesterov

    Сергей Труш



    . Стоимость коттеджа – 60 миллионов рублей,



    Да лаадно?! Не может быть! В Белогорске, три года назад, садик "Дельфин" на 100 мест отремонтировал один "эффективный управленец" за 50 милионов рублей, а тут целый особняк с фресками и в живописных местах Мухинки за.. 60 млн...



    Труш, а чем цена от себестоимости отличается тебе известно?



    Хм, чем? А ну-ка расскажи ка мне!

    Слушай, а ещё расскажи, ДЛЯ ЧЕГО проводятся аукционы?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Shift

    Труш, сколько можно жопу с пальцем сравнивать?...твоя маниакальность уже начинает настораживать..ты чего такой озабоченный-то этим садиком?..у тебя кроме цифры 50млн, другие данные есть по этому садику..?



    В Белогорске впервые за многие годы открылся детский сад Ага. И что мест в нём на 100 человек, и что ремонтировали его в 2012 году, а этот построенный особняк продают за 60 млн. в 2017-ом.

    Расскажи мне про экономию? А про аукционы расскажешь?.. Какая основная цель аукциона?. А так называемые "законы рыночной экономике" на чём базируются?.. Что за "Невидимая рука рынка" по Адаму Смиту?

  • Strateg77

    Strateg77
    5 часов назад

    Новость! Ситников его уже года 4 продает.

  • Incity

    Incity
    5 часов назад

    Это в этом котедже нашумевшая свадьба была прошлым летом которая лучшая на ДВ стала?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Strateg77

    Новость! Ситников его уже года 4 продает.



    за те же 60?

  • Лена Мая

    Лена Мая
    5 часов назад

    Его уже года 2 продают. Что за бред пишут.

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Лена Мая

    Его уже года 2 продают. Что за бред пишут.



    Ну опубликовали, мож покупатель вдруг найдется, на форуме мало ли...

  • Strateg77

    Strateg77
    5 часов назад

    б

    Была и 65, самое интересное здесь вопрсо собственности на землю.

  • anschutka

    anschutka
    5 часов назад

    На правах рекламы

  • Лена Мая

    Лена Мая
    5 часов назад

    Реклама. Интересно кто проплатил

  • Игорь28_Blag

    Игорь28_Blag
    4 часа назад

    да фигня - заберем как дачу картоху выращивать

  • Shin.28rus

    Shin.28rus
    4 часа назад

    Право собственности на землю от куда?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Без вариантов, родовое поместье останется в семье.

  • Гагусик

    Гагусик
    4 часа назад

    Они уже давно и бизнес продают, да все покупателей нет. Дорогую недвижку всегда долго продают. Думаю, для такой усадьбы адекватная цена.

  • Трололошевич

    Трололошевич
    3 часа назад

    поместье Солдатченкова? ))

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    каков налог за этот коттедж? цена на такой коттедж и участок 7 гектаров, подозрительно маленькая

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    В Москве за 3 млрд нашли коттедж и никто не удивлен)))

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Хозяин явно не обучался бизнесу,хоть и успешен.

    В любом городе есть потолок,при котором нужно тормозить развитие.

    Вот и результат.Все объекты повисли в продаже и висят годами.

    Перебор с ценой для этого села.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Если пару соток скинут обязательно возьму.Трамп обещал помочь.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Питерский

    Хозяин явно не обучался бизнесу,хоть и успешен.

    В любом городе есть потолок,при котором нужно тормозить развитие.

    Вот и результат.Все объекты повисли в продаже и висят годами.

    Перебор с ценой для этого села.



    ну ты-то наверняка умнее во сто крат..и бизнесу обучен и успешнее....как и труш...

    только вот нет у тебя ни недвижимости дорогой ни бизнеса, а так-то дааааа...ты успешнее бы был...

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    Только лох может потратить на недвижимость в Говещенске миллион долларов. Нормальный человек купит ее В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Майами.

  • олег1975

    олег1975
    2 часа назад

    А бригаду прислуги убираться и готовить в этих ТЫЩАХ квадратов, возят из Благи? Ведь "семейной парой с проживанием и стабильной зарплатой" здесь не обойдёшься.

  • олег1975

    олег1975
    2 часа назад

    Crasy

    Только лох может потратить на недвижимость в Говещенске миллион долларов. Нормальный человек купит ее В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Майами.



    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Shift

    Питерский

    Хозяин явно не обучался бизнесу,хоть и успешен.

    В любом городе есть потолок,при котором нужно тормозить развитие.

    Вот и результат.Все объекты повисли в продаже и висят годами.

    Перебор с ценой для этого села.



    ну ты-то наверняка умнее во сто крат..и бизнесу обучен и успешнее....как и труш...

    только вот нет у тебя ни недвижимости дорогой ни бизнеса, а так-то дааааа...ты успешнее бы был...



    Такой нет,потому что это глупо.Глупо потерянные деньги.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Shift

    Питерский

    Хозяин явно не обучался бизнесу,хоть и успешен.

    В любом городе есть потолок,при котором нужно тормозить развитие.

    Вот и результат.Все объекты повисли в продаже и висят годами.

    Перебор с ценой для этого села.



    ну ты-то наверняка умнее во сто крат..и бизнесу обучен и успешнее....как и труш...

    только вот нет у тебя ни недвижимости дорогой ни бизнеса, а так-то дааааа...ты успешнее бы был...



    То есть, Ремонтированный садик за 50 миллионов это примеру спешного бизнеса?

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Или переоборудованный цех в дом дачу с ценой 350 млн

    Или мертвый Реал ,который с новыми кадастровыми ценами обречён.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    отвали Труш, я тебя уже раз пять спросил, есть ли у тебя информация про садик, кроме цифры 50 млн? ты ни чего не отвечаешь по этому вопросу, значит нет, а раз нет, то только слюни и сопли тут от тебя летят по поводу белогрского садика...

    З.Ы. ссылка твоя, не ответ..там нет ни каких параметров ремонта и вообще данных, по которым можно судить о стоимости ремонта...

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Питерский

    Или переоборудованный цех в дом дачу с ценой 350 млн

    Или мертвый Реал ,который с новыми кадастровыми ценами обречён.



    дододо...успешный ты наш...

    скоро только ветер будет гонять сухой мусор по улицам пустого города...

  • олег1975

    олег1975
    2 часа назад

    Питерский

    Или переоборудованный цех в дом дачу с ценой 350 млн

    Или мертвый Реал ,который с новыми кадастровыми ценами обречён.



    Согласен. Дом дача вообще ни о чём. Она хоть сама себя окупает?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Shift

    отвали Труш, я тебя уже раз пять спросил, есть ли у тебя информация про садик, кроме цифры 50 млн? ты ни чего не отвечаешь по этому вопросу, значит нет, а раз нет, то только слюни и сопли тут от тебя летят по поводу белогрского садика...

    З.Ы. ссылка твоя, не ответ..там нет ни каких параметров ремонта и вообще данных, по которым можно судить о стоимости ремонта...



    Слышь, "успешный" ты наш, тебе ссылку дали на НОВОСТЬ где указано. Ага? Или ты будешь рассказывать что в ОТРЕМОНТИРОВАННОМ садике (не построенном особняке)) фрески по стенам и 7 га территории?

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    олег1975

    Питерский

    Или переоборудованный цех в дом дачу с ценой 350 млн

    Или мертвый Реал ,который с новыми кадастровыми ценами обречён.



    Согласен. Дом дача вообще ни о чём. Она хоть сама себя окупает?



    окупает не ссы...

    ни хрена вы не знаете, как я погляжу ни об объекте, ни о бизнесе...зато судите с надутыми щеками

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Shift

    отвали Труш, я тебя уже раз пять спросил, есть ли у тебя информация про садик, кроме цифры 50 млн? ты ни чего не отвечаешь по этому вопросу, значит нет, а раз нет, то только слюни и сопли тут от тебя летят по поводу белогрского садика...

    З.Ы. ссылка твоя, не ответ..там нет ни каких параметров ремонта и вообще данных, по которым можно судить о стоимости ремонта...



    Слышь, "успешный" ты наш, тебе ссылку дали на НОВОСТЬ где указано. Ага? Или ты будешь рассказывать что в ОТРЕМОНТИРОВАННОМ садике (не построенном особняке)) фрески по стенам и 7 га территории?



    пошел вон :)..так понятнее (твоими словами)..ты тупой чтоли? сам читал эту ссылку? нет там ни хрена, чтобы судить о стоимости ремонта..

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Shift

    олег1975

    Питерский

    Или переоборудованный цех в дом дачу с ценой 350 млн

    Или мертвый Реал ,который с новыми кадастровыми ценами обречён.



    Согласен. Дом дача вообще ни о чём. Она хоть сама себя окупает?



    окупает не ссы...

    ни хрена вы не знаете, как я погляжу ни об объекте, ни о бизнесе...зато судите с надутыми щеками



    Вы хозяин дачи?

    Судя по написанному Вами

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Соната

    Shift

    олег1975

    Питерский

    Или переоборудованный цех в дом дачу с ценой 350 млн

    Или мертвый Реал ,который с новыми кадастровыми ценами обречён.



    Согласен. Дом дача вообще ни о чём. Она хоть сама себя окупает?



    окупает не ссы...

    ни хрена вы не знаете, как я погляжу ни об объекте, ни о бизнесе...зато судите с надутыми щеками



    Вы хозяин дачи?

    Судя по написанному Вами



    А то

    Тут на форуме все сплошь хозяева илитных коттеджей сидят.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Он риэлтор, думаю

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Хорошо работают риэлторы) по сайтам да форумам

    Профессионализм в разных сферах

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    олег1975

    Crasy

    Только лох может потратить на недвижимость в Говещенске миллион долларов. Нормальный человек купит ее В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Майами.



    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!



    Так у нас (да и у вас ) зачастую чиновники так и делают!

    Так они-нормальные люди?

    Ну ты жжешь!

  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    АК-47

    олег1975

    Crasy

    Только лох может потратить на недвижимость в Говещенске миллион долларов. Нормальный человек купит ее В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Майами.



    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!



    Так у нас (да и у вас ) зачастую чиновники так и делают!

    Так они-нормальные люди?

    Ну ты жжешь!



    Чиновники нормальные люди. Потому как "дружба дружбой, а табачок врозь". Между бизнесом и патриотизмом нет знака равенства.

  • sinica

    sinica
    47 минут назад

    Времена Корейко давно прошли, он под кроватью свои миллионы прятал..и не мог потратить.. щас тоже не могут потратить- потому что не могут продать..

  • Gelo

    Gelo
    25 минут назад

    Обыкновенная реклама от АмурИнфо... Не Горевой ли продаёт?

  • Парфен

    Парфен
    23 минуты назад

    а это не особнячек козлова?

  • Riddick

    Riddick
    21 минута назад

    Не, это особняк Мелюкова!

    Труш наверняка знает

  • Gelo

    Gelo
    19 минут назад

    Может Кожемякины хоромы? Решил на Сахалин из Индии не возвращаться,после ареста членов его команды?

  • Васик

    Васик
    12 минут назад

    1918 100 лет и 2018

    -вставай проклятьем заклейменный весь мир рабочих и рабов, нам лапшу вешают а сами милионами воруют, вопрос??? как? и за какой хрен? где можно честно такие бабки заработать, космодром, льготные кредиты на сельхоз, отступные, это 100% чиновник из администрации области, почему его не проверяли, неужели никто не знал? ответ, -все повязаны, делятся и поэтому молчат и поддерживают друг друга...

  • Gelo

    Gelo
    2 минуты назад

    Народ начал прозревать...

    Красноречивый год наступил,что ли???

Показать все (58) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире 2

Турция ввела 130 % пошлины на поставки пшеницы и кукурузы из России
В России и мире

Минздрав отказался от идеи запрета на продажу табака к 2035 году
Общество 49

Благовещенцы увидели опасность в надписях на жвачках
В России и мире

Вот в чём Focus: опубликован топ-10 самых популярных у россиян иномарок