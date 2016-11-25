Летом Благовещенск и Сеул свяжет прямой авиарейс

Фото: akibanation.com

На сайте аэропорта Благовещенска опубликован проект летнего расписания, в нём значится новый маршрут – в столицу Южной Кореи. Первый полёт авиакомпании «Якутия» в Сеул назначен на 9:10 28 июня. Кроме того, из столицы Амурской области можно будет улететь в Бэйдайхэ.

Обозначенные даты вылета в Сеул – 13 июля, 27 июля, 10 и 24 августа, 7 и 21 сентября. Тип самолёта – Sukhoi Superjet 100. Вместимость – 103 человека.

«Я вам скажу, что авиакомпания уже не раз заявляла о возможности такого маршрута Но более подробной информацией владеют в аэропорту, будет ли одобрено такое расписание», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» представитель авиакомпании «Якутия» в аэропорту Благовещенска Николай Клатаевский.

В пресс-службе ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» ИА «Амур.инфо» подтвердили информацию о том, что в июне из Благовещенска полетят самолёты в Сеул. Достигнута договорённость с перевозчиком.

Во сколько обойдётся поездка в Сеул из Благовещенска, ещё неизвестно. Виза, чтобы посетить Южную Корею сроком до 60 дней, россиянам не нужна с 1 января 2014 года.

Пока что амурчане могут улететь в Сеул из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, а также через состыковки в других городах. Так, к примеру, улететь из Благовещенска с пересадкой во Владивостоке можно примерно за 18 тысяч, с пересадкой в Хабаровске – за 23 тысячи. Полёт с двумя пересадками – в Новосибирске и Пекине – обойдётся примерно в 30 тысяч рублей.

Ещё одно из новых направлений полёта, которое назначено на лето, – с июля из Благовещенска начнутся рейсы на курорт Бэйдайхэ. Первый вылет запланирован на 6 июля.

А вот улететь на Пхукет Таиланда летом будет нельзя. Рейсы перевозчика «Икар» в провинцию назначены только на 8 и 22 апреля. Рейсы на Нячанг будут регулярными, в расписании они значатся до октября. Подробная информация есть на сайте благовещенского аэропорта.

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