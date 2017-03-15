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Амурские лыжники завершили сезон

Амурские лыжники завершили сезон

В минувшее воскресенье, 19 марта, амурские лыжники закрыли зимний сезон. Под Благовещенском на базе «Россия» прошло областное первенство, в котором приняли участие более сорока спортсменов. Самая большая дистанция – для мужчин – составила 50 километров.

Тренер сборных команд Амурской области Сергей Воробьев пояснил, что снега за городом достаточно для того, чтобы кататься на лыжах еще неделю. «В прошлом году мы вообще до 8 апреля катались, – добавил он. – И сейчас еще покатаемся, но соревнования в этом сезоне – последние».

На областное первенство приехали спортсмены из Зейского района, Зеи, Свободного, Благовещенска, поселка Талакан. Возраст участников – от 12 лет. Самому старшему – Анатолию Дехничу – исполнилось 76.

Максимальная дистанция, на которую бежали мужчины, составила 50 километров, женщины – 30 километров. В зависимости от возрастных особенностей, у молодых и пожилых были другие дистанции.

В возрастной группе старше 35 лет лучшими стали Роман Пономаренко из Благовещенска и Светлана Дикаева из Зеи. В категории от 18 до 35 лет победили Сергей Мазаник из Свободного и Ангелина Коптева из Благовещенска. А среди молодежи до 18 лет первые места заняли Алексей Лазарев из Благовещенска и Елизавета Учайкина из Зеи.

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