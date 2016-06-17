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Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле (видео)

Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле (видео)
Фото: www.mk.ru

В Барнауле оппозиционера Алексея Навального забросали шариками с зеленкой. В Алтайский край он приехал на открытие своего избирательного штаба, сообщает «Лента.ру».

Инцидент произошел на входе в помещение, в котором была организована предваряющая открытие штаба пресс-конференция. «Мы подали заявление по причинению вреда здоровью, приезжала полиция, номер машины есть на видео, видео предоставлено в полицию», — рассказали агентству представители штаба.

Фото и видео Алексей Навальный опубликовал в своем твиттере, отметив, что в таком виде он похож на героя фильма «Маска».

Это не первая выходка в отношении оппозиционного российского политика. Так, 19 марта в Новосибирске перед началом митинга против повышения тарифов на услуги ЖКХ один из присутствующих кинул в Навального несколько яиц. Нарушитель был задержан полицией.

Аналогичный случай произошел 4 марта в Уфе, куда оппозиционер также приехал на открытие своего избирательного штаба.

6 марта в Нижнем Новгороде неизвестные залили монтажной пеной двери дома, где в тот день должен был открыться штаб Навального. Полиция была поставлена в известность о случившемся. По словам представителя штаба Анны Степановой, сторонники политика знали о готовящейся провокации и накануне оповестили правоохранителей.

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#политика #происшествия

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