На строительстве моста Благовещенск – Хэйхэ утопили технику

На строительстве моста через реку Амур, который должен связать города Благовещенск и Хэйхэ, фиксируют первые происшествия. Так, китайские рабочие утопили в реке строительную технику. Произошло это со стороны Хэйхэ.

Как рассказал губернатору Амурской области Александру Козлову представитель компании-подрядчика ОАО «Мост», инцидент произошел еще летом.

«Экскаватор, как они (китайская сторона – Прим. ред.) объясняют, – не от основных видов деятельности. Они заготавливали, якобы, там грунт в летний период, и он там остался (экскаватор в реке Амур – Прим. ред.). Объяснение такое», – сообщил представитель подрядчика Александру Козлову в пятницу, 17 марта, когда глава региона выезжал оценить ход подготовки к строительству моста через Амур.

Впрочем, речь, по всей видимости, идет не об экскаваторе, а о строительном кране, который действительно лежит на дне Амура со стороны Хэйхэ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в настоящее время со стороны Благовещенска возводят подъездные пути к будущему мосту. Их длина составит почти 15 километров. Будут возведены путепроводы, тоннель и развязка. В некоторых местах дорогу поднимут на шесть с половиной метров.

Возводить мост будут синхронно с обеих сторон. Летом на Амуре начнут строить опоры. Российскую и китайскую части моста должны соединить в 2019 году.

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#происшествия #строительство

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