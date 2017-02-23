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Военные моряки России станут участниками парада в Таиланде

Военные моряки России станут участниками парада в Таиланде
Фото: deita.ru

Российские военные моряки приглашены в качестве участников на военно-морской парад, который пройдет в ноябре в Таиланде. И будет посвящен 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом ИА «Дейта» сообщил посол России в Таиланде Константин Барский.

Российская сторона получила приглашение во время визита в Таиланд главнокомандующего сухопутных войск России генерал-полковника Олега Салюкова и выразила готовность принять в нем участие.

«Речь идет о возможности принятия в нем участия отрядом кораблей Тихоокеанского флота России и представителями высшего командования Военно-морского флота (ВМФ) России», — сказал посол.

При этом Салюков предложил коллегам из Таиланда рассмотреть возможность направления таиландских моряков на военно-морской парад в честь дня ВМФ России в 2017 году в Кронштадте.

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#военные

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