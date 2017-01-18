Амурские инвалиды не досчитались льгот

Фото: moelublino.ru

Инвалиды, проживающие в Амурской области, жалуются на проблемы со льготами на оплату коммунальных услуг. Люди не досчитываются положенных компенсаций. Так, семейная пара пенсионеров-инвалидов Виктор и Нина Спасские до ноября получала ежемесячно по 960 рублей каждый. Но сумма стала уменьшаться и в январе составила 685 рублей.

Пенсионеры пытались прояснить, с чем связано снижение размера выплат. «В январе я пошла в управление соцзащиты. Там мне сказали – вы теперь стабильно не будете получать, как раньше, эти выплаты. Я спрашиваю – в чём дело, почему? Раньше мы с мужем, два инвалида второй категории, получали по 960 рублей – это было стабильно. В ноябре стало 800 с чем-то рублей, в декабре оказалось ещё меньше. А в январе еще упало. И я обратилась в соцзащиту, всё-таки сама себя подстраховала. Думала, сама разберусь. Ну и мне раскладку выдали там – что мы теперь должны придерживаться каких-то норм», – рассказывает ИА «Амур.инфо» Нина Спасская.

Нина Владимировна и её муж живут вдвоём в квартире многоэтажного дома. На пенсии оба около 20 лет. Говорят, с таким столкнулись впервые.

«Дали выписку – Нина Николаевна и Виктор Валентинович, в общем, по 205 киловатт каждый из вас должен наматывать электроэнергии в месяц. Да отродясь такого у нас не было! Вдвоём наматываем всего по 200 киловатт, 180, 150… Сколько мы должны воды вылить, что и как, и прочее – всё расписали. Это что нам надо делать, чтобы все электроточки работали сутки, чтобы я нажгла такие киловатты? В общем, мне сказали – не ждите, что будете, как раньше, фиксированные субсидии получать. В общем, я так и не поняла, должны мы экономить или нет, должны мы в темноте сидеть или нет. Вы знаете, я человек со специальным образованием, не тупой, а разобраться никак не могу! Так же и мои сверстники, с кем я разговаривала, вы хоть поняли, в чём и как мы должны себя вести в коммунальных платежах?» – возмущается благовещенка.

«Я спрашивала, куда мне дальше обращаться по этой ситуации, кроме соцзащиты. И там мне сказали – ну вы можете в законодательное собрание идти. К депутатам. Я говорю, конечно, я не побоюсь. Я в свое время в горисполкоме работала. Но потом думаю: да никуда я не пойду километры наматывать, шишки набивать. Я уже смирилась. Держу квитанции при себе», – говорит Нина Спасская.

Как пояснили корреспонденту Амур.инфо в министерстве социальной защиты населения, уменьшение выплат связано с изменениями федерального законодательства. Это было сделано в целях исполнения норм Жилищного кодекса и федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

18 февраля 2016 года в положение о выплатах были внесены изменения, в соответствии с которыми с 1 января 2016 года был произведен перерасчет. С этого времени субсидии должны начисляться не по нормативу, как было раньше, а по фактически потребленному объему коммунальных услуг. А так как весь 2016 год субсидии начислялись согласно нормативу, то теперь людям делают перерасчет.

По закону инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, мера социальной поддержки предоставляется как компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда (т.е. ОДН).

Организации ЖКХ передают сведения на основании соглашений об информационном обмене, заключённых с управлением социальной защиты населения. Излишне выплаченные суммы по единовременной социальной выплате, определённые в результате перерасчёта, подлежат удержанию из суммы, которая причитается инвалиду в последующих периодах до полного погашения, пояснили в областном минсоцзащите.

«Например, норматив потребления холодной воды составляет 6,8 кубометра. При расчёте льготы инвалиду выплачено по нормативу 50 % стоимости, что составило 83,95 рубля. Фактически гражданин оплатил расходы за 2 кубометра, следовательно, излишне выплаченная сумма за 4,8 кубометра будет удержана из последующих начислений. Управление социальной защиты с ноября 2016 года производит удержания, такие перерасчёты будут производиться ежеквартально по всем видам коммунальных услуг, оплата которых производится по приборам учёта. Также в жилищном законодательстве изменения коснулись приостановления выплаты льгот в случае наличия задолженности по оплате за ЖКХ-услуги», – сообщили в областном минсоцзащиты.

Норматив по горячей воде составляет 2,4 кубометра, по водоотведению – 6,8. Норматив по электроэнергии зависит от того, есть ли в квартире электроплита, какова площадь квартиры и сколько человек прописано.

Как пояснили в областном правительстве, перерасчет будет производиться ежемесячно. Если же потребление семьи было больше норматива, то тогда размер субсидий тоже будет пересчитан в сторону увеличения.

Просмотров всего: 552

#ЖКХ #соцзащита

распечатать