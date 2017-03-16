Сильный ветер, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 21 марта

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В Амурской области 21 марта установится переменная облачность. Днем местами по северу выпадет слабый мокрый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 5-10 градусов, местами – минус 13-18 градусов. Днем термометры покажут плюс 1-6 градусов, местами по северу – до минус 5.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4-6 градусов, днем – плюс 3...5, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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