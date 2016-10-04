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Амурчанин завоевал серебро на первенстве Европы по карате

Амурчанин завоевал серебро на первенстве Европы по карате

Амурчанин Руслан Дробитько занял второе место на первенстве Европы KWU по карате киокушинкай. Соревнования проходили в Берлине, в них участвовали спортсмены из 24 стран от восьми до 17 лет. Руслан выступал в категории 16–17 лет в самом большом весе – свыше 75 килограммов.

В своей подгруппе амурчанин выиграл два боя. Так вышло, что и в четвертьфинале, и в полуфинале ему достались соперники из Польши. Причем в полуфинальном бою ему удалось одолеть победителя европейского первенства, призера мирового – Симона Ольпински. В финале Руслан уступил своему соотечественнику Рамилю Байгину.

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#спорт

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