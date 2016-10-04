Амурчанин завоевал серебро на первенстве Европы по карате

Амурчанин Руслан Дробитько занял второе место на первенстве Европы KWU по карате киокушинкай. Соревнования проходили в Берлине, в них участвовали спортсмены из 24 стран от восьми до 17 лет. Руслан выступал в категории 16–17 лет в самом большом весе – свыше 75 килограммов.

В своей подгруппе амурчанин выиграл два боя. Так вышло, что и в четвертьфинале, и в полуфинале ему достались соперники из Польши. Причем в полуфинальном бою ему удалось одолеть победителя европейского первенства, призера мирового – Симона Ольпински. В финале Руслан уступил своему соотечественнику Рамилю Байгину.

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