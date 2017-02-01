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Под упавшим деревом в Гане погибли школьники

Под упавшим деревом в Гане погибли школьники
Фото: www.eg.ru

19 человек, большинство их которых школьники, погибли в Гане. На них упало огромное дерево. Еще несколько госпитализированы с травмами различной степени тяжести, пишет «Русская планета».

Инцидент произошел в популярном туристическом месте Кинтампо. Глава местной полиции Десмонд Овусу Боампонг рассказал радиостанции StarFM, что причиной падения огромного дерева стали дожди. Оно рухнуло прямо на купающихся людей и придавило их ветвями.

Спасателям пришлось использовать бензопилы, чтобы помочь попавшим в ловушку людям и извлечь тела погибших. Большинство жертв инцидента – ученики старшей школы.

Подростки приехали на водопады в составе экскурсионной группы, организованной руководством их школы. Как рассказали в экстренных службах региона Бронг-Ахафо, дети решили искупаться в реке, не обратив внимания на сильный ветер и надвигающийся шторм. Ураган вырвал с корнями несколько деревьев, которые рухнули на место купания.

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#происшествия

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