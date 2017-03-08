Рейтинг Дональда Трампа упал до точки ниже некуда

Фото: ria.ru

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкой отметки за время президентства. Это показал ежедневный опрос фирмы Gallup, пишет РИА Новости.

По данным последнего доступного опроса, который проводился 18 марта, деятельность Трампа поддерживают 37 % респондентов, 58 % — не поддерживают. В первый день опроса 22 января одобряющих и не одобряющих деятельность Трампа было равным — 45 %.

Трамп отличался низким рейтингом в ходе предвыборной кампании, однако это не помешало ему выиграть в день голосования у Хиллари Клинтон. Хотя Клинтон и получила больше голосов избирателей, двухступенчатая система голосования по отдельным штатам не позволила ей выиграть.

В первые месяцы президентства рейтинг Трампа продолжал падать.

Ежедневный опрос Gallup включает около 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

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#политика #США

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