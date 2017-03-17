Полиция: погибший в Благовещенске пешеход нарушил ПДД

УМВД России по Амурской области распространило официальную информацию о ДТП в Благовещенске, случившемся 19 марта. Из нее следует, что пешеход, который погиб в результате аварии, нарушил Правила дорожного движения.

По информации ведомства, ДТП произошло 19 марта около 20:00 на перекрестке Театральной и Конной. Водитель 1964 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota Nadia, совершил наезд на мужчину 1953 года рождения.

«Предварительно установлено, что пешеход переходил проезжую часть дороги в не предназначенном для этого месте в зоне перекрестка на запрещающий сигнал светофора», – сообщает полиция.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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