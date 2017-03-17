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Полиция: погибший в Благовещенске пешеход нарушил ПДД

Полиция: погибший в Благовещенске пешеход нарушил ПДД

УМВД России по Амурской области распространило официальную информацию о ДТП в Благовещенске, случившемся 19 марта. Из нее следует, что пешеход, который погиб в результате аварии, нарушил Правила дорожного движения.

По информации ведомства, ДТП произошло 19 марта около 20:00 на перекрестке Театральной и Конной. Водитель 1964 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota Nadia, совершил наезд на мужчину 1953 года рождения.

«Предварительно установлено, что пешеход переходил проезжую часть дороги в не предназначенном для этого месте в зоне перекрестка на запрещающий сигнал светофора», – сообщает полиция.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Просмотров всего: 2388

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Посадят водителя.....

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Водителя 64 года не закроют, но по статье пойдет

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    пешеход переходил проезжую часть дороги в не предназначенном для этого месте в зоне перекрестка на запрещающий сигнал светофора - как это?

    если переходил проезжую часть дороги в не предназначенном для этого месте то свет светофора то не важен.

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    1 час назад

    «Предварительно установлено, что пешеход переходил проезжую часть дороги в не предназначенном для этого месте в зоне перекрестка на запрещающий сигнал светофора», – сообщает полиция. ЭТО ВООБЩЕ КАК? Что за двусмыслие? И снова наш народ ведомства дурят...

  • Irena_Dad

    Irena_Dad
    1 час назад

    «Предварительно установлено, что пешеход переходил проезжую часть дороги в не предназначенном для этого месте в зоне перекрестка на запрещающий сигнал светофора»

    мы поговорили, но не договорились, и определенно не определились Но человека жалко.. (( будьте внимательны на дороге!

  • Вежливый

    Вежливый
    1 час назад

    Как такое в новостях писать то можно?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Вот так как обычно, пешеход прав пока жив....вот из-за какого-то идиота водитель будет виновен

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Жалко водителя! Как минимум все расходы, связанные с похоронами будут за счет водителя.

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